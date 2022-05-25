法網／8個月內兩度遭薩諾維琪狙擊 瑞度卡努二輪止步

去年美網冠軍瑞度卡努（Emma Raducanu）今天在法網女單第2輪賽事遭遇白俄羅斯對手薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），也是兩人繼去年10月的印地安泉網賽後再度碰頭，而這次薩諾維琪再度展現韌性，在先丟首盤的情況下以3：6、6：1、6：1逆轉勝出，8個月來兩度擊敗瑞度卡努。

年僅19歲的瑞度卡努去年美網上演灰姑娘傳奇，從資格賽打起最終贏下個人生涯首座大滿貫冠軍，也讓她一夕爆紅，不過在獲得鎂光燈關注後，瑞度卡努的表現卻直線下滑，未曾再挺進到任何賽事的4強戰。

這次法網瑞度卡努在賽前也發生背部受傷的狀況，讓她在首輪就陷入苦戰，在先丟首盤的情況下逆轉勝出，今天碰上薩諾維琪，首盤瑞度卡努雖然先以6：3拿下，但接下來兩盤卻完全被對手壓著打，最終在法網第二輪止步。

至於薩諾維琪則是在8個月內兩度擊敗瑞度卡努，賽後她說：「在第一盤打完後，我一度以為我無法贏得這場比賽，所以我就決定一分一分來打。」