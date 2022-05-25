快訊

專責病房放寬護病比1:5引反彈 衛福部將採1:7方案

基層看不下去！科技副總撞死騎士 竹縣警局竟代澄清：已給20萬奠儀

英超／確認俄國老闆不致獲益 英批准切爾西俱樂部出售

中央社／ 倫敦25綜合外電報導
英國政府昨晚簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea　Football Club）出售。 美聯社
英國政府昨晚簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea　Football Club）出售。 美聯社

英國體育大臣多里斯（Nadine Dorries）今天表示，英國政府昨晚簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Chelsea　Football Club）出售。

切爾西現任老闆、俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）在俄軍入侵烏克蘭後，於3月初宣布將出售這個足球俱樂部，並聲稱收益將捐給侵烏戰爭受害者。但隨後英國宣布對他祭出制裁，包括凍結資產和發出旅行禁令，打亂他的出售計劃。

多里斯在推特上稱：「出售所得不會讓阿布拉莫維奇或其他受制裁的個人獲益，我們對此感到滿意。」

「考慮到我們對那些與蒲亭以及血腥入侵烏克蘭有關的人實施制裁，俱樂部長遠的未來只能交給一位新老闆，才能得到保障。」

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊股東波利（ToddBoehly）、私募股權公司明湖資本（ClearlakeCapital）和其他人組成的財團，本月稍早同意以42.5億英鎊收購切爾西，並於昨天通過英超聯賽所有人和董事測試（Premier League Owners' and Directors'Test）。

布拉 英超

延伸閱讀

星巴克退出俄國 關閉全境130間門市 結束15年營運

英超／MLB道奇股東砸下超過1500億 收購豪門切爾西

英超／切爾西豪門俄國老闆付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

英超／富邦蔡家有意競標切爾西 悍將被美媒誤認在中國

相關新聞

英超／確認俄國老闆不致獲益 英批准切爾西俱樂部出售

英國體育大臣多里斯（Nadine Dorries）今天表示，英國政府昨晚簽發許可證，准許英超豪門切爾西足球俱樂部（Che...

F1／竊盜案頻傳？ 4屆F1世界冠軍維特爾背包遭竊

上周日F1西班牙巴賽隆納分站賽事，由紅牛車隊去年的世界冠軍（Red Bull Racing）韋斯特潘（Max Verstappen），與隊友墨西哥車手佩雷茲（Sergio Pérez）包辦一、二名，第

防止犯罪滲入運動比賽 檢察官現場監看職棒、職籃

法務部為推廣反毒、防賭政策，分別與中華職業棒球大聯盟、台灣男子職業籃球聯盟合作，於賽季期間指派檢察官到球場監賽，以具體行...

足球／跑馬燈驚見「曼聯是垃圾」 BBC大出包公開道歉

英國廣播公司（BBC）今晨在報導法國網球公開賽的新聞時，畫面下方跑馬燈竟跳出英超足球隊「曼聯是垃圾（Manchester...

足球／感覺被姆巴佩擺一道 50萬皇馬球迷氣到退追IG

法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）續約過程峰迴路轉，最終他決定續留巴黎聖日耳曼，此舉惹火不少皇馬球迷，他的IG粉絲數量就此減少了50萬。 姆巴佩想要去皇馬的消息從未間斷，連《BBC

射箭隊／返台零確診 總教練林政賢公布防疫秘訣

台灣射箭代表隊今天中午從韓國飛抵國門，一行25人PCR採檢後全員陰性入住隔離飯店，總教練林政賢說，他們全程落實防疫規定，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。