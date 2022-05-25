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F1／竊盜案頻傳？ 4屆F1世界冠軍維特爾背包遭竊

聯合新聞網／ 綜合報導
4屆F1世界冠軍維特爾。 美聯社
4屆F1世界冠軍維特爾。 美聯社

上周日F1西班牙巴賽隆納分站賽事，由紅牛車隊去年的世界冠軍（Red Bull Racing）韋斯特潘（Max Verstappen），與其隊友西班牙人汽車手佩雷茲（Sergio Pérez）包辦一、二名，第三名則是賓士少主羅素（George Russell）。不過場內火熱，場外也是話題不斷，據當地媒體報導，4屆F1世界冠軍維特爾（Sebastian Vettel）的背包在賽後遭到偷竊

根據《El Periodico》的報導，在週日比賽後，維特爾將背包放在車上，被小偷破窗盜走，而維特爾也試圖用AirPods耳機定位的功能查找位置，不過在抵達顯示地點後，發現僅剩耳機。

隔日維特爾所屬的奧斯頓馬丁車隊（Aston Martin）證實，維特爾的背包物品遭到竊取，並表示「維特爾試圖利用iPhone定位來找到他的背包，可惜僅尋回耳機」。此案發生後，維特爾隨即向當地警察報案，而西班牙當局也隨即展開調查。

西班牙 偷竊 警察 車手

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