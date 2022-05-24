足球／感覺被姆巴佩擺一道 50萬皇馬球迷氣到退追IG

法國天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）續約過程峰迴路轉，最終他決定續留巴黎聖日耳曼，此舉惹火不少皇馬球迷，他的IG粉絲數量就此減少了50萬。

姆巴佩想要去皇馬的消息從未間斷，連《BBC》都曾爆料，皇馬似乎與姆巴佩已經達成協議，沒想到最後竟是選擇續留巴黎，根據ESPN報導，23歲的姆巴佩簽下一份3年的合約，每個賽季平均薪資為5700萬歐元，再加上各種獎金，總值來來到3億歐元，是皇馬開出條件的3倍。

此外巴黎讓姆巴佩享有巨大特權，他將可以任命總教練、體育總監，甚至在挑選球隊球員的事務上擁有發言權，球隊將依照他的意思來打造。

姆巴佩的續約重重惹怒皇馬球迷，球迷認為他出爾反爾擺了皇馬一道，無法原諒他，因此連IG追蹤都取消關注，在姆巴佩和巴黎續約之前，他的IG上有7160萬的粉絲，但在宣布續留巴黎後，粉絲數量瞬間減少50萬，目前是7110萬。

除了球迷相當不滿，還有不少皇馬團隊的成員，在個人社群網站發文暗示自己遭到姆巴佩「放鳥」的背叛，其中就包括他在國家隊的隊友、皇馬前鋒本澤馬(Karim Benzema)。

對此姆巴佩強調「我沒有對皇馬說『不』，只是對法國和PSG的計劃說了『是』。祖國和首都在呼喚我，現在無償離開還為時過早。​」