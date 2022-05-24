射箭隊／返台零確診 總教練林政賢公布防疫秘訣

台灣射箭代表隊今天中午從韓國飛抵國門，一行25人PCR採檢後全員陰性入住隔離飯店，總教練林政賢說，他們全程落實防疫規定，「外國人看到我們戴口罩，反而不敢接近。」

台灣射箭代表隊4月出征土耳其安塔利亞射箭世界盃，比賽結束後原地進行3週移地訓練，再飛往韓國光州參加第2站世界盃，兩場比賽包括複合弓與反曲弓代表隊共拿下2金、2銅佳績。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，林政賢表示，近來看到很多代表隊出征都染疫的消息，擔心在所難免，「不過我們徹底執行防疫規範，隊員也都配合我們搞小泡泡、小團體，避免外出、減少和其他國家隊員接觸機會，很高興選手都很自律，大家都平安。」

在移訓期間，選手也會出門跑步鍛鍊體能，林政賢要求選手只要踏出房門，除比賽期間外一律都得佩戴口罩，就算用餐也盡量只在選手村的餐廳用餐，「除非用餐，只要離開座位就要戴上口罩，雙手接觸過其他東西就得用酒精消毒。」

林政賢表示，在餐廳內他們也盡量避免與其他國家選手同桌吃飯。被問到難道都沒有別國選手來聊天、搭訕，林政賢笑說：「所有參賽國只有我們始終戴著口罩，他們反而不敢接近。」

由於目前歐洲各國對疫情都採取較開放態度，林政賢認為，由於全隊都戴著口罩，反而容易讓別人誤會他們有不適症狀，因此也都刻意避開他們。