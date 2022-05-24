羽球／BWF祝賀戴資穎重返榮耀 「交大學霸」闖進世界前50

台灣羽球一姐戴資穎22日在超級500泰國公開賽奪下女單冠軍，世界羽聯（BWF）特地幫她製作好球集錦，發文祝賀小戴重返榮耀。

戴資穎在泰國羽球公開賽復仇成功，擊敗去年東奧金牌中國陳雨菲拿下今年首冠，小戴在這站拿下女單史無前例的第23座超級賽（500系列以上）冠軍，下一站將鎖定6月14日登場的超級1000系列印尼公開賽。

賽後BWF也給戴資穎獻上祝福，「很高興看見戴資穎重回頒獎台的頂端。這是戴資穎2020年終賽後的第一座冠軍，而且也是生涯第一次在泰國賽奪冠，並將與陳雨菲的對戰紀錄拉開為16勝4敗。」

稍早BWF也公布了本週最新世界排名，戴資穎仍排在世界第2，球后依舊是日本山口茜，第3名是南韓天才少女安洗瑩，而泰國公開賽亞軍陳雨菲則排在第4。

在男單部分一哥周天成穩居世界第4，「羽球王子」王子維也同樣位在世界第15；「黃金男雙」李洋、王齊麟仍排在世界第4沒有變化。

「交大學霸」許玟琪僅花6個月左右的時間就完成闖進世界前50名的目標。 歐新社

另外首次闖進泰國公開賽會內賽的「交大學霸」許玟琪，在優霸盃、泰國公開賽兩度激戰世界第6的日本名將奧原希望，雖然泰國賽32強止步，但積分還是從上週的3萬4139小幅上漲至700分，目前來到3萬4839分，排名從原本52位上升4位目前排在第48名，這不但是她生涯首度闖進世界前50，而且她僅花6個月左右的時間就完成闖進世界前50名的目標。

許玟琪去年在歐洲拿下4冠後，當時世界排名飆升到73位，她表示「我的百大目標已經達成了，下個目標就是希望進入世界前50名，我最想要和泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）打看看，遇到更強的對手，我就是去挑戰他們，不會緊張。」如今僅花6個月左右，她再度達成世界前50的目標，將持續往更高排名邁進。