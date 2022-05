羽球／BWF祝賀戴資穎重返榮耀 「交大學霸」闖進世界前50

台灣羽球一姐戴資穎22日在超級500泰國公開賽奪下女單冠軍,世界羽聯(BWF)特地幫她製作好球集錦,發文祝賀小戴重返榮耀。

戴資穎在泰國羽球公開賽復仇成功,擊敗去年東奧金牌中國陳雨菲拿下今年首冠,小戴在這站拿下女單史無前例的第23座超級賽(500系列以上)冠軍,下一站將鎖定6月14日登場的超級1000系列印尼公開賽。

賽後BWF也給戴資穎獻上祝福,「很高興看見戴資穎重回頒獎台的頂端。這是戴資穎2020年終賽後的第一座冠軍,而且也是生涯第一次在泰國賽奪冠,並將與陳雨菲的對戰紀錄拉開為16勝4敗。」

Great to see Tai Tzu Ying back atop the podium. 👊#BWFWorldTour #ThailandOpen2022 pic.twitter.com/JNmz6p4HW2