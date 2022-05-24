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法網／納達爾直落三挫湯普森 晉法網2輪
西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天以6比2、6比2、6比2直落三淘汰世界排名82的澳洲對手湯普森（Jordan Thompson） ，晉級法國網球公開賽第2輪，朝開創個人第14次法網封王的紀錄邁開腳步。
第5種子納達爾可能會在8強遭遇衛冕的塞爾維亞籍天王喬科維奇（Novak Djokovic）。自2005年首次捧下金盃至今，紅土之王納達爾已在法網累積106勝3負的驚人戰績。
今天賽後他說：「我很高興贏球，也高興以直落三晉級。」這是他第2次未能排進法網前4種子。
他並說：「這是第一輪，對我有正面意義，我拿下了直落三，但還有很大進步空間。」
下一輪納達爾將出戰法國籍外卡穆特（Corentin Moutet）。
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