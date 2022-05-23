世中運／帶史上最佳成績返國 全團33人確診

2022年諾曼第世界中學運動會昨天落幕，中華代表團獲得24金17銀28銅的佳績，排名第5名，創下我國歷屆參賽最佳成績，但連同法國當地PCR以及回國落地後的PCR檢測，共有33人確診，今天全團返抵國門後，確診者隨即由體育署洽請衛福部醫福會及疾管署協助安排至旅館型集中檢疫所隔離照顧，其餘團員則於防疫旅館進行居檢。

中華代表團今年獲得24金17銀28銅，超越上屆的24金15銀26銅，全團返國前於法國當地進行PCR採檢，其中20人為陽性，症狀為輕症或無症狀。

體育署表示，為妥善照顧全體團員，並考量主辦國防疫機制（採開放邊境管制作為，且賽事非採完善防疫泡泡模式，團員染疫風險較高）、代表團團員屬性（團員多數為青少年選手，確診後留在法國醫療照顧不易安排，家長擔憂程度較大）及原航班運輸規劃的合適條件（原航班採直飛、團進團出及包艙，可以做機上防疫規劃的合適安排）等，體育署上周就已研擬專案入境暨防疫應變計畫，並陳報中央流行疫情指揮中心同意全體團員（含確診者）得以同一班機隨團返國。

體育署依指揮中心核准專案防疫應變計畫，並在相關部會、駐法代表處協力合作，長榮航空公司全力配合及高中體育總會落實執行下，做好艙位區隔、動線分流及其他各項防疫應變措施，妥善安排全體團員搭乘原訂班機順利返國。

代表團返國後依規定於機場採檢，採檢結果陽性再添13人，總計33位確診者。

體育署表示，全部團員包括確診者及未確診者，已由體育署會同高中體總，在衛福部醫福會及疾管署協助下，分別安排團員於旅館型集中檢疫所及防疫旅館進行隔離檢疫，期間也會延續賽會期間的關懷機制，持續關懷照顧團員。