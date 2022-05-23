溫網／禁俄選手參賽 今年賽事將無積分球員紛表失望

女網世界排名第6的突尼西亞好手加博（Ons Jabeur）今天表示，球員們聽到今年溫布頓錦標賽（Wimbledon）不給積分都很失望，但也只能勉為其難接受主管機關的決定。

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，溫布頓網球錦標賽今年禁止俄國與白俄羅斯選手參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（WTA）因此決定不給予溫網排名積分。

加博在法國公開賽首輪爆冷出局後告訴記者：「這是非常困難的決定，我們和WTA談了很多，我希望他們能找到解決辦法，但我不認為積分這事會有改變。」

「很多人顯然都很失望。」

今年的溫網將是二戰後一度禁止德國和日本球員參賽以來，首度有選手因國籍被拒於門外。

溫布頓的決定也遭到許多頂尖選手的批評，例如擁有21座大滿貫賽冠軍的西班牙猛將納達爾（Rafa Nadal）就說此舉不公平，男網世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）也說，不支持這項決定。