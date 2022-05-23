羽球／大馬一哥李梓嘉逆轉奪冠 賽後激動親吻台灣贊助商標誌

馬來西亞羽球新一哥李梓嘉昨天在泰國公開賽大戰70分鐘，上演從4：11落後中，逆轉擊退中國黑馬李詩灃拿下冠軍。勇奪本季第二冠後，李梓嘉除激動跪地落淚外，並脫下球衣親吻贊助商標誌。

李梓嘉和李詩灃過去曾交過手一次，當時李詩灃以直落二勝出，這次在泰國公開賽雙方先戰成1：1平手，決勝局李梓嘉一度4比11大幅落後，但他克服巨大落後劣勢追到19分平手，最終以23比21勝出。這是他第一次在泰國賽稱王，也收下本季第二座冠軍，而李詩灃奪得亞軍也創下他個人生涯最佳成績，首度在超級500賽事闖進決賽。

24歲的李梓嘉在今年1月宣布退出大馬國家隊，當時他拒絕馬來西亞羽協提出的100萬令吉（約新台幣668萬元）的年薪，執意退出國家隊要成為自由人，外界懷疑該決定與不滿大馬羽協官僚作風有關，大馬羽協也一度打算要將他禁賽2年。後來他得到台灣品牌勝利體育每年提供40萬美元（約新台幣1122萬元）的贊助。

昨天李梓嘉奪冠時激動地親吻了衣上贊助商的標誌，有大馬球迷對此在臉書留言：「他吻了衣服上的國旗後，轉頭吻了一下勝利體育的標志（誌），一切盡在不言中。馬來西亞球迷淚謝勝利體育。衷心感謝Victor把梓嘉簽下來。讓他有機會更上一層樓，實現夢想」、「謝謝勝利體育的讚助，讓我國的自由人男單有最好的裝備上場。」