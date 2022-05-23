羽球／戴資穎決勝局臨危不亂連拿7分 外媒直呼「大師級風範」

「台灣羽球一姐」戴資穎昨在泰國公開賽復仇成功，擊敗去年東奧金牌中國選手陳雨菲拿下今年首冠，賽後中媒和外媒都對小戴的表現讚譽有加，直呼她「展現非常強的個人實力」，決勝局臨危不亂的強勢表現堪稱「大師級風範」!

世界排名第2的戴資穎，昨日大戰3局最終以21：15、17：21、21：12擊敗陳雨菲拿下冠軍，小戴在這次泰國羽球公開賽遭遇不少強敵依舊順利過關斬將，從8強賽開始連續擊敗中國何冰嬌、泰國依瑟儂以及東奧金牌陳雨菲，這3位都是世界排名前10的選手，賽後中媒《新浪體育》撰文表示，「戴資穎的狀態還是很好，展現出了非常強的個人實力，打得非常頑強。」

另外中媒也點出陳雨菲落敗的原因就是失誤過多，昨日賽後陳雨菲也坦言，「自己失誤比較多，她（戴資穎）比較有耐心的時候，我的球威脅不是那麼大。」

昨日冠軍賽在決勝局兩人戰成4：4平手時，戴資穎連拿7分主宰戰局，讓陳雨菲難以挽回劣勢最後吞下敗仗。外媒《The Field》的作家查圖維迪(Aditya Chaturvedi)也針對雙方該局的表現做出評論，「戴資穎此次擊敗陳雨菲，不僅報了東奧落敗的一箭之仇，即便決勝局連續發生3次失誤，但之後的表現根本是天才等級的發揮，這就是戴資穎的大師級風範。」