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羽球／大量禮物「從天而降」 戴資穎盛讚泰國球迷很熱情
戴資穎昨在泰國賽女單決賽復仇成功，擊敗去年東奧金牌中國選手陳雨菲，拿下今年首冠並獲得2.7萬美元(約81.2萬台幣)的冠軍獎金，賽後她被訪問時笑著表示，「在這裡每天可以看到這麼多觀眾很享受，泰國球迷真的很熱情！」
這場女單金牌戰和去年東奧金牌戰一樣都打到三局才分出勝負，戴資穎最後以21：15、17：21、21：12拿下勝利，小戴透露對戰前沒有想到太多去年東奧對戰的畫面，只想在比賽中做好自己、減少失誤。她也提到陳雨菲是比較穩定的選手，給她很大壓力，因此期許自己減少失誤、有耐心。「這場比賽我打得還算滿意，由於自己失誤不多，以往會輸的比賽大多是因為自己失誤太多，導致分數追不回來，像今天就控制得不錯，要打敗我就沒這麼容易。」
由於去年在泰國三站打比賽時沒開放觀眾入場觀戰，戴資穎表示：「所以很開心回到滿場都是球迷的球場比賽，在這裡每天可以看到這麼多觀眾，聽到熟悉的加油聲，我每天都很享受。」另外讓小戴印象最深刻的，是每次比賽結束後都會收到許多球迷「從天而降」的禮物，今年由於疫情關係，觀眾席都在二樓，因此，小戴球迷只能把禮物從二樓丟下來，「其實都是娃娃、玩偶居多，也有一些泰國的小零食，也有一些小吊飾等等，只能說泰國球迷真的很熱情！」
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