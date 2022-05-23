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文化代理校長王淑音 接任大專體總第10屆會長

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大專體總會長交接，第9屆會長江漢聲（左一）將總會清冊交給第10屆會長王淑音（右一）。記者曾思儒／攝影
大專體總會長交接，第9屆會長江漢聲（左一）將總會清冊交給第10屆會長王淑音（右一）。記者曾思儒／攝影

大專體總今天進行新舊任會長交接典禮，新任會長王淑音從第9屆會長江漢聲手中接下印信，成為大專體總第10任會長，王淑音表示將「承先啟後」，從國際賽事到國內各項運動都持續推展，讓大專體總成為其他組織的標竿。

由於江漢聲日前確診新冠肺炎，使大專體總會長交接典禮延遲將近兩周才舉行，已經康復的江漢聲形容，任職10年會長留下許多美好回憶，尤其是2017年台北世大運更是一大指標，是透過體育賽事行銷台灣的最佳範例。

現任文化大學代理校長的王淑英提到，今年大專體總重點賽事就是成都世大運和杭州亞運，不料自己拿到正式當選會長通知的當天，杭州亞運和成都世大運都宣布延期，所幸大專體總幹部群有豐富經驗，很快調整好腳步，將許多問題迎刃而解，她也將大專體總幹部群全部留任，「無縫接軌」為明年世大運準備。

王淑音特別感謝江漢聲任內的許多突破，除將大專體總推向國際，包括大專體總的自媒體SSU也是江漢聲任內建構；未來4年任期她除了「以人為本」帶領大專體總，也會繼續將原本總會業務發揚光大。

大專體總會長交接後大合影。記者曾思儒／攝影
大專體總會長交接後大合影。記者曾思儒／攝影
大專體總會長交接，第9屆會長江漢聲（左一）將總會印信交接給第10屆會長王淑音（右一）。記者曾思儒／攝影
大專體總會長交接，第9屆會長江漢聲（左一）將總會印信交接給第10屆會長王淑音（右一）。記者曾思儒／攝影

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