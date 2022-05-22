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戴資穎泰國賽復仇陳雨菲奪冠 戴姊球迷都給「幾霸分」

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
戴資穎自有品牌「戴萌TTY」店，小熊也為主人開心。記者徐如宜／攝影
戴資穎自有品牌「戴萌TTY」店，小熊也為主人開心。記者徐如宜／攝影

台灣羽球一姊戴資穎今天在今天在超級500系列泰國羽球公開賽女單決賽，擊敗大陸選手陳雨菲，一雪東奧挫敗，拿下本季首冠。姊姊戴靖潔和球迷都給小戴「幾霸分」，高雄市長陳其邁也在第一時間恭喜小戴！

陳其邁說，今天泰國公開賽，重演東奧金牌戰。高雄女兒小戴對上中國女將陳雨菲，歷經約1小時精彩對決，取得勝利，成功復仇！首局小戴以21:15拿下首局勝利，但第二戰時，小戴在膠著中以17:21暫時落敗。關鍵第三局，小戴攻勢猛烈，以21:12擊敗東京奧運金牌得主陳雨菲，拿下這次 2022泰國公開賽的冠軍！鍥而不捨的努力、無可取戴的打拚。恭喜最棒的小戴！

戴靖潔說，小戴今天的發揮上，實力和穩定性都有打出來。他覺得陳雨菲是個非常穩定的選手，今天即便看她在賽場上的情況，她也不會去強攻，在整體戰術上的發揮與過往的球風滿相似，保有拉吊和突擊，但在突擊時，小戴都有守下來，然後很快轉為主動，都是致勝的原因。

戴靖潔表示，小戴目前比賽還滿平常心的，不會緊張，在場上只想著要專注每一顆球，不會想著要贏。戴爸和阿嬤對比賽結果很開心，她也給小戴1百分。

小戴的球迷林先生今天剛好來「戴萌TTY」店裡買球拍，他說，給小戴的表現「幾霸分」，東奧復仇成功！看小戴打球是非常頂尖的表現和享受。

戴資穎自有品牌「戴萌TTY」店。記者徐如宜／攝影
戴資穎自有品牌「戴萌TTY」店。記者徐如宜／攝影
戴資穎姊姊戴靖潔說，小戴今天的發揮上，實力和穩定性都有打出來，陳雨菲球風保有拉吊和突擊，但在突擊時，小戴都有守下來，然後很快轉為主動，都是致勝的原因。記者徐如宜／攝影
戴資穎姊姊戴靖潔說，小戴今天的發揮上，實力和穩定性都有打出來，陳雨菲球風保有拉吊和突擊，但在突擊時，小戴都有守下來，然後很快轉為主動，都是致勝的原因。記者徐如宜／攝影

陳雨菲 羽球 戴資穎

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