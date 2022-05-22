泰國羽賽／擊敗陳雨菲復仇 戴資穎：沒想到東奧對決

我國羽球「一姊」戴資穎今天和東京奧運奪金的大陸名將陳雨菲上演生涯第20度對決，爭奪泰國公開賽最後冠軍，小戴經過3局大戰擊敗陳雨菲，報了東奧金牌戰落敗之仇，不過小戴透露，並沒特別想到在東京的交手。

去年東奧金牌戰，小戴和陳雨菲大戰3局，最終以18：21、21：19、18：21「銀」恨，但銀牌成績仍是我國第一面奧運羽球單打獎牌。今年泰國公開賽是兩位「一姊」東奧後再度對決，同樣打滿3局，不過這次是小戴以21：15、17：21、21：12拿下1小時又2分鐘的大戰勝利，收穫本季首冠及2萬7千美元的冠軍獎金。

和去年8月的東奧對決同樣打滿3局，小戴笑說沒想到上次的畫面，「只希望做好今天下場的準備。」她接續會先返台，準備6月14日開打的印尼公開賽。