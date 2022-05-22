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泰國羽賽／擊敗陳雨菲復仇 戴資穎：沒想到東奧對決

聯合報／ 記者曾思儒／台北─泰國曼谷電話採訪
戴資穎（右）擊敗陳雨菲，奪下泰國公開賽冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（右）擊敗陳雨菲，奪下泰國公開賽冠軍。圖／Badminton Photo提供

我國羽球「一姊」戴資穎今天和東京奧運奪金的大陸名將陳雨菲上演生涯第20度對決，爭奪泰國公開賽最後冠軍，小戴經過3局大戰擊敗陳雨菲，報了東奧金牌戰落敗之仇，不過小戴透露，並沒特別想到在東京的交手。

去年東奧金牌戰，小戴和陳雨菲大戰3局，最終以18：21、21：19、18：21「銀」恨，但銀牌成績仍是我國第一面奧運羽球單打獎牌。今年泰國公開賽是兩位「一姊」東奧後再度對決，同樣打滿3局，不過這次是小戴以21：15、17：21、21：12拿下1小時又2分鐘的大戰勝利，收穫本季首冠及2萬7千美元的冠軍獎金。

和去年8月的東奧對決同樣打滿3局，小戴笑說沒想到上次的畫面，「只希望做好今天下場的準備。」她接續會先返台，準備6月14日開打的印尼公開賽。

包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維和黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋等都將轉戰印尼，準備6月7日開戰的印尼名人賽；印尼名人賽和泰國公開賽都屬於BWF超級500賽事，總獎金36萬美元，印尼公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金120萬美金。

戴資穎奪下泰國公開賽冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎奪下泰國公開賽冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（左）擊敗陳雨菲，奪下泰國公開賽冠軍。圖／Badminton Photo提供
戴資穎（左）擊敗陳雨菲，奪下泰國公開賽冠軍。圖／Badminton Photo提供

陳雨菲 羽球 戴資穎

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