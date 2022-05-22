ELEVEN新節目登場 「體壇觀測站」打造獨特新聞視野

ELEVEN體育家族23日起將推出全新節目「體壇觀測站」，要用不一樣的風貌呈現給觀眾，像是氣象觀測一樣隨著體壇話題變化，「體壇觀測站」由知名體育主播常富寧擔任主持人搭配客座主持及來賓，節目內容包括國內外賽事報導，選手人物深入專訪，暢談運動商品趨勢流行，打造台灣最優質最獨特的體育節目！

「體壇觀測站」由ELEVEN體育家族與風雅國際娛樂共同製作，主持人常富寧表示很興奮可以接下這個節目，除了棒、籃球之外，也力邀各體壇的專業人士，一同分享運動賽場的場內場外花絮，鎖定不同族群觀眾，希望以「See the difference」帶給觀眾不一樣的體育新聞。

ELEVEN體育家族台灣分公司總經理鄧儒宗表示，相當期待這次的合作，ELEVEN SPORTS轉播賽事相當多元，中華職棒擁有樂天桃猿、味全龍、統一ELEVEn獅隊主場轉播、T1 League職業籃球聯盟、美國職籃NBA、射箭世界盃系列賽等，也是全台唯一橫跨三平台有線電視、MOD、OTT播出的電視台，期待可以帶給運動迷更多元的體壇動態消息。

「體壇觀測站」自5月23日起，每周一到周五晚上10點，在ELEVEN體育一台播出，如遇中職轉播則將順延播出，精彩內容千萬不要錯過囉！