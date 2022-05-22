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泰國羽賽／重演東奧金牌戰對決 戴資穎拍下陳雨菲復仇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

羽球「世界球后」在位周數紀錄保持人戴資穎，今天泰國公開賽決賽和大陸名將陳雨菲上演生涯第20度對決，也是去年東京奧運金牌戰後兩位好手再度碰頭；東奧「銀」恨的小戴今天上演復仇戲碼，以21：15、17：21、21：12力退東奧奪金的陳雨菲，收穫本季第1座金盃。

泰國公開賽屬BWF超級500系列賽，總獎金36萬美金，目前世界排名第2的小戴是女單頭號種子，和排第3種子的陳雨菲決賽會師；兩人過去19度對決，小戴取得15勝4敗絕對優勢，但11連勝後的8度對戰就是勝負各半，東奧也是陳雨菲在3局大戰中打下金牌。

兩人前一站優霸盃本有機會對決，但小戴分組最終戰碰大陸沒下場，今天泰國公開賽最終日賽程才上演第20度碰頭。開賽兩人分數緊咬，8：7時小戴把握陳雨菲失誤增加，打出一波7：0攻勢拉開領先，以21：15先下一城。

第二局前段同樣互有來回，7：7後陳雨菲打出一波7：1拉開差距，最多取得17：10優勢，小戴雖靠爬網過的幸運球和陳雨菲接連失誤連追6分，但連續攻勢在一次斜線攻擊出界中斷，讓陳雨菲以21：17扳平局數。

決勝局由陳雨菲得分先開張，但她兩次使用挑戰都失敗，加上失誤增加，反讓小戴在3：4落後下連搶8分，換場時取得7分領先；恢復比賽後小戴機會球雖打出底線，但下一球由守轉攻，回出角度刁鑽的斜線球直接得分，接續再靠陳雨菲回球掛網和自己殺球直接得分，將領先擴大到17：9，一次滾網而過的幸運球讓小戴拿到「冠軍點」，最終直接以進攻拿下最後一分，以21：12收下超過1小時的馬拉松大戰勝利。

連同去年泰國兩場亞洲公開賽和世界巡迴賽總決賽都闖進決賽，小戴在泰國已經連4站闖進最終戰，打下2冠、2亞；今天收穫本季首冠，小戴將先回台，下一站是6月14日開戰、屬於BWF超級1000等級的印尼公開賽。

陳雨菲 羽球 戴資穎

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