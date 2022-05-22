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足球／負債累累還續約姆巴佩 西甲怒轟大巴黎「令人反感」

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩確定續留巴黎聖日耳曼。 美聯社
姆巴佩確定續留巴黎聖日耳曼。 美聯社

台灣時間22日今天凌晨，法甲聯賽迎來收官戰，早已確定奪冠的巴黎聖日耳曼在主場以5：0擊敗梅斯，原先傳出可能轉隊至西甲豪門皇家馬德里的法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天上演帽子戲法，球隊也證實了他將繼續與大巴黎續約至2025年。

姆巴佩本季與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）組成「黃金三叉」，雖未發揮出最強戰力，但仍順利奪下法甲冠軍。而自從去年（2021年）8月梅西改披大巴黎戰袍後，姆巴佩的交易傳聞就鬧得沸沸揚揚。

據傳，原本皇馬已經備好1.8億歐元（約新台幣56億4866萬元）要向姆巴佩出手，但據法國記者爆料，大巴黎為了留人在最後關頭端出大肥約，徹底打動姆巴佩，讓局勢大大逆轉，皇馬也換來一場空。

在今天收官戰前巴黎特別在主場為姆巴佩舉行續約儀式，球隊主席兼CEO納瑟（Nasser Al-Khelaifi）開心地表示，姆巴佩已和巴黎聖日耳曼續約至2025年6月底。姆巴佩則說：「很高興我和大巴黎續約，也很開心能繼續在法國踢球，這是我出生、成長和萌芽的國家，我相信在這裡可以持續進步。」據報導，續約後他將獲得1.3億歐元簽約金、年薪為5000萬歐元。

大巴黎續約的消息釋出後也觸怒了西甲，他們聲稱大巴黎對姆巴佩提出的報價將損害歐冠的經濟穩定性：「像大巴黎這種俱樂部很令人反感，他們在前幾季累計虧損超過7億歐元、上賽季又虧損超過2.2億歐元，本季還有6.5億的薪資得上繳。他們應該關閉這項協議的。」

西甲也將對歐洲足聯、法國行政機關和財政局提出訴訟，以捍衛歐洲足球的經濟生態系統和可持續性。

巴黎 法國 西甲 皇馬

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