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文字Live／泰國賽決賽 戴資穎次局17:21丟失與陳雨菲各下一局
●第一局：戴資穎 21：15 陳雨菲
戴資穎東奧之後再戰陳雨菲，一開始兩人形成僵局5：5，隨後小戴拉出一波攻勢，取得18：9的最大領先，接著小戴以20：12先聽牌，以21：15順利拿下第一局。
●第二局：戴資穎 17：21 陳雨菲
第二局小戴處於被動局面，前半段以8：11落後，小戴處於落後追分，直到17：20被陳雨菲先取得聽牌，最終戴資穎號人17：21丟失一局，兩人戰成平手。
第二局數據：
第一局數據：
【賽前報導】
我國羽球一姊戴資穎今天與中國大陸陳雨菲上演東奧金牌戰的爭冠戲碼。這將是兩人在東京奧運金牌戰後首度碰頭。談到將再度與陳雨菲交手，戴資穎也直言對手是一個相當穩定的球員，失誤也少，自己勢必要打得更有耐心，減少發生失誤的機率。
戴資穎生涯前19度與陳雨菲交手雖然拿下15勝4敗，但近4度交手吞下3敗，其中去年東京奧運金牌戰就讓戴資穎「銀」恨，就是靠著嚴密的防守讓採取高風險打法的戴資穎難以攻破防線。
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