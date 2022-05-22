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拳擊／世錦賽奪金 林郁婷機場確診暫緩返台
我國拳擊好手林郁婷，台灣時間前天凌晨剛在土耳其伊斯坦堡打下生涯第2面世錦賽金牌，準備回台前卻在機場PCR檢測確診新冠肺炎，包括教練曾自強在內的5人目前都留在土耳其，待康復再返台。
打下女子57公斤金牌的林郁婷透過社群表示，先前有些乾咳症狀，但以為是因土耳其天氣太乾導致，不有過多注意，不料卻在機場被通知確診，心情十分意外，「但是在出門前自己就已經做好心理準備，只求在比賽結束前不要找上門，現在事情發生，剛好賽事圓滿結束，在兩週高強度備戰賽程後，能讓自己有更多的時間休息。」
林郁婷也特別感謝土耳其駐外代表處，一行人凌晨返回飯店就收到土耳其駐外代表處請台商會送來的防疫物資和營養品等，也感謝所有支持者，呼籲大家多注意身體狀況，「病毒不可怕，只是你用什麼方式面對它。」
林郁婷教練曾自強表示，連同林郁婷以及自己在內，中華拳擊隊共有5人確診，所幸都是輕症，目前都留在土耳其，將待痊癒再回台。
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