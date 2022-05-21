泰國羽賽／決賽戰陳雨菲 戴資穎盼耐心減少失誤

台灣羽球一姐戴資穎今天擊敗泰國名將依瑟農挺進泰國羽球公開賽決賽，明天將對上中國好手陳雨菲。戴資穎表示，陳雨菲是穩定且失誤少的選手，她希望自己明天有耐心一點，減少失誤。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，緊接在上週的湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事） 之後登場。

戴資穎今天在4強賽中以10比21、21比13、21比19擊敗世界排名第8的依瑟農（Ratchanok Intanon），戴資穎和依瑟農實力相當，今天是兩人生涯對戰第31次，之前戴資穎以16勝14敗略居上風。

今天的比賽兩人互有領先，依瑟農和戴資穎各拿下第一和第二局後，第三局後半的比賽張力十足，原先略為落後的戴資穎一路追平到19比19，成為比賽關鍵時刻，最後戴資穎連拿2分，挺進決賽。

戴資穎賽後接受中央社訪問表示，前面兩局因為風向關係，拍數沒有很多，到第三局後面兩人有比較多分數上的來回；依瑟農在第三局進攻比較好，她在打時有滿大壓力，因此她告訴自己要耐心打，希望自己把防守做好，再想辦法得分。

由於依瑟農有主場優勢，現場有大批泰國球迷替依瑟農加油，不過戴資穎表示沒有因此感到壓力，泰國的支持者們很棒，她很喜歡他們。

戴資穎明天決賽將遇上中國好手陳雨菲，有機會一雪去年東京奧運金牌戰落敗之仇。戴資穎說，陳雨菲是穩定的選手，失誤比較少，她希望自己明天耐心一點，減少失誤。

依瑟農賽後接受中央社訪問則表示，她覺得自己今天打得不錯，但速度比戴資穎慢，戴資穎控球比較好，球的質量也比較好，到第三局後半自己的確有點緊張，戴資穎進攻的比較緊，她自己控球做得不好。

依瑟農表示明天的比賽會幫戴資穎加油，戴資穎是她努力提昇自己的動力，她和戴資穎認識很久也常一起打球，很高興有戴資穎這樣的朋友。