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泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

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泰國羽賽／險勝好友依瑟儂 戴資穎明與陳雨菲爭冠拚復仇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎苦戰後收下對戰依瑟儂的5連勝，也將在明天與中國大陸好手陳雨菲爭冠。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
戴資穎苦戰後收下對戰依瑟儂的5連勝，也將在明天與中國大陸好手陳雨菲爭冠。 圖／Badminton Photo提供(資料照)

BWF超級500系列的泰國羽球公開賽我國一姊戴資穎今天在女單4強賽遭遇好友依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終戴資穎以10：21、21：13、21：19驚險勝出，不僅收下對戰依瑟儂的5連勝，也將在明天與中國大陸好手陳雨菲爭冠。

戴資穎在昨天8強賽與中國大陸好手何冰嬌拉鋸3局才分出勝負後，今天則是與依瑟儂上演生涯第31度的對決，雙方在前30次交手中戴資穎拿下16勝，近期也是處在一波4連勝，不過這4場比賽雙方都打了3局、近1小時才分出勝負。

而雙方今天再度碰頭依舊打得拉鋸，首局戴資穎雖然一度取得7：4領先，不過依瑟儂局中一波4：0逆轉，兩人激烈的攻防也讓現場球迷不斷驚呼，展現這場比賽的高度張力，依瑟儂在以11：10進入技術暫停後，也趁著戴資穎失誤偏多，下半局拉出一波10：0攻勢，以21：10先下一城。

第二局換場後戴資穎重新調整，並展現精準的控球打出8：1開局攻勢，並以11：2進入技術暫停，最終也以21：13扳平戰局。

決勝局前段依瑟儂再度展開攻勢一度取得7：3領先，不過接下來依瑟儂在加快進攻節奏後也出現失誤偏多的狀況，讓戴資穎追到9：10，技術暫停後戴資穎展現韌性，並且靠著精采的撲接讓依瑟儂無法拉開差距，追到17：17平手後，依瑟儂雖先搶下2分，但戴資穎連追3分，反而先取得賽末點，並在最終靠著網前下壓球以21：19勝出，搶下冠軍賽門票。

而今天另外一場女單4強賽則是由陳雨菲以21：17、21：16擊敗印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），明天將與戴資穎爭冠，上演東京奧運金牌戰對戰戲碼。

戴資穎 陳雨菲 羽球

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