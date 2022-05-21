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陳時中稱疫情沒暴衝代表「控制得宜」但單日增8萬例「會拖較長」

拳擊／台灣隊世錦賽5人確診 體育署啟動關懷機制

中央社／ 台北21日電
中華隊林郁婷等五人傳出在土耳其確診，體育署除第1時間已掌握狀況，並啟動關懷機制。 圖／取自林郁婷臉書
中華隊林郁婷等五人傳出在土耳其確診，體育署除第1時間已掌握狀況，並啟動關懷機制。 圖／取自林郁婷臉書

2天前剛拿下女子拳擊世界錦標賽金牌的林郁婷，傳出在土耳其確診，體育署除第1時間已掌握狀況，並啟動關懷機制，也強調會適時提供所需協助與支援。

2022女子拳擊世界錦標賽今年在土耳其伊斯坦堡舉行，台灣共派出7名女將參賽，其中包括4名去年東京奧運國手，代表隊原預計今天晚間飛抵台灣，不過卻傳出林郁婷與指導教練曾自強等5人在內，於機場PCR檢查時驗出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）消息。

體育署表示，已掌握在機場採檢時有教練1人、選手3人（含陪練員）及隨隊翻譯1人為陽性，須留置當地，至於確診5人當中有4人稍感不適，有1人則無症狀。

在得知代表隊有人員確診後，體育署與國訓中心已啟動關懷機制，除隨時掌握該5人相關狀況，也適時提供所需協助與支援。

林郁婷的教練曾自強受訪時透露，目前一行5人已返回飯店休息，目前狀況並無大礙，他個人也僅有輕微喉嚨不適，有出現類似感冒的症狀。

體育署則解釋，土耳其當地無強制隔離規定，採自主管理，因此5人已回到當地原住宿飯店WOWIstanbul Hotel，並先以國訓中心提供的出國備藥治療，並依情況評估於當地就醫。

至於代表隊其他人員，則按原班機預計於今晚返抵台灣，留置當地的5人，若2天後採檢轉為陰性，即可搭機返台。

林郁婷

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