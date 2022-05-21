射箭／挺過裝備問題摘金 陳界綸：不到最後一箭不放棄

台灣複合弓混雙搭檔黃逸柔與陳界綸，今天在射箭世界盃光州戰成功摘金，賽中一度因裝備問題意外射出6分箭的陳界綸說，這次比賽讓他對射箭完全改觀，「真的不到最後一支箭不放棄」。

射箭世界盃光州戰複合弓項目各項決賽今天在光州女子大學登場，20日拿下金牌戰門票的黃逸柔與陳界綸今天上午對上愛沙尼亞姊弟檔選手賈塔瑪（RobinJaatma）與利塞爾（Lisell Jaatma），最終以148比144抱回金牌。

兩人在賽後接受中央社記者訪問時表示，雖然比賽中發生許多意外，但很高興能拿下金牌，笑稱這次比賽就像是一場「奇幻之旅」。

台灣組合今天一上場就射下兩支10分與一支9分箭，開局暢旺，沒想到接著陳界綸出現失誤，僅射出6分。

陳界綸對記者表示，「當下其實蠻懵的」。他說：「因放箭器扳機出現問題，我已經感覺到應該放箭的時間、也做出該放箭的動作，但它沒有放出去，我想放下重新開始的時候，箭就彈出去了。」

陳界綸說，當下以為這一箭可能脫靶，沒想到射出6分，「其實蠻幸運的」，加上對手可能因風勢影響發揮，他更換裝備後迅速找回狀態，得以成功維持領先態勢，「這也是我們覺得奇幻的原因」。

陳界綸表示，「一般如果射出6分，基本上會覺得那局勝算大概不太高了」。

第一次與「學姊」黃逸柔搭檔，陳界綸大讚學到很多，「我覺得整個三觀、對射箭整個改觀了，真的不到最後一支箭不放棄，都沒有一定」，自己不再像過去一樣悲觀，也謙虛感謝搭檔黃逸柔的帶領。

黃逸柔也稱讚陳界綸表現亮眼，「他其實來第一天脖子就受傷不能動，但還可以射那麼好，真的很厲害」，並說兩人今天狀態、心態都很好，「整個過程都很享受」。

複合弓教練林哲瑋表示，這次比賽沒有特別設定什麼目標，只希望選手能享受、專注射出每一支箭，「我們中間也是用比較放鬆的方式，例如跟他們聊天，讓他們不會那麼緊繃」，加上兩人賽前練習狀況不錯，雖然裝備出現突發狀況，也不會對自己產生懷疑，所以很快就能找回狀態，沒有造成太大影響。

複合弓近年參與國際賽機會不多，在今年射箭世界盃首站安塔利亞未能奪牌，這次在第二站光州成功以混雙組合奪金，讓第一次搭檔的黃逸柔與陳界綸氣勢大增。

不過，黃逸柔說，比較遺憾的是因杭州亞運取消，複合弓今年後續可能不會再參加國際賽事，「我們好不容易調整回國際比賽的張力，回去閉關又要重新歸零」，難免有些可惜。

對於後續選手訓練規劃，林哲瑋說，因受限於經費，複合弓可能無法參與今年世界盃的第3、4站，目前正在討論是否可能讓選手到國外移地訓練或參加當地比賽，「複合弓競爭相對激烈，可能最後總分只差一兩分，我希望給他們多一點比賽，讓他們慢慢磨練心態」。

光州賽事剩下22日最後一天賽程的反曲弓項目決賽，台灣女將郭紫穎及邱意晴將與韓國選手崔美善及李嘉賢（譯音）爭奪個人賽獎牌，黃逸柔也說會全力為反曲弓台灣選手加油，希望將金牌氣勢傳給同隊夥伴。