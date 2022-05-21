拳擊／林郁婷世錦賽摘金返台前確診 教練曾自強報平安

我國拳擊好手林郁婷前天在世錦賽拿下女子57公斤級金牌，奪得個人在世錦賽的第二面金牌，達成跨量級摘金的艱難任務，不過在今天卻傳出她與教練曾自強在返台前PCR採檢陽性確診的狀況，必須回到飯店後等待48小時再做採檢。

林郁婷在本月初與其他拳擊隊好手遠赴土耳其伊斯坦堡參加世錦賽，也是她在東京奧運後，睽違9個月的首場國際賽事，最終她也一路過關斬將，在金牌戰擊敗去年東奧摘銅的義大利名將泰斯塔（Irma Testa），繼2018年在女子54公斤級金牌後，再度在57公斤級奪金。

不過在光榮返台前，林郁婷今天卻傳出在機場進行PCR採檢後，與教練曾自強都陽性確診的狀況，一行人只好再回到飯店休息，等待48小時候再度採檢，如陰性就能順利搭機返國。

教練曾自強表示，在回到飯店休息過後，團員起床後目前狀況都還不錯，只是有些輕微類似感冒的症狀，「大家狀況如果沒有太大影響，48小時再做一次採檢，陰性就安排回台。」

曾自強在日前受訪時就曾表示，目前國外對於疫情已經能平常看待，這次比賽過程中不少歐美選手與其團隊人員幾乎都沒有戴上口罩，不過他們依舊以最謹慎的態度來面對，除了口罩不離身外也隨時用酒精消毒。