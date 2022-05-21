快訊

台積電就是威！星巴克聯名35週年「護國神杯」網炒天價曝光

蔡蘇體制穩固 派系生態重組 英蘇、非英蘇2大勢力成形

世中運／莊佳龍雙、單槓金包銀 3對3女籃退地主摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
三重高中莊佳龍在單、雙槓賽事分別拿下1銀、1金。圖／中華民國體操協會提供
三重高中莊佳龍在單、雙槓賽事分別拿下1銀、1金。圖／中華民國體操協會提供

在法國卡昂舉行的第19屆世界中學生運動會，我國代表團本次參賽奪牌捷報不斷，其中男子競技體操三重高中莊佳龍在單、雙槓賽事分別拿下1銀、1金，至於以今年HBL女子組冠軍淡水商工為班底的女籃3對3代表隊，也在冠軍賽擊敗地主法國拿下金牌。

兩年一度的世界中學生運動會今年在法國卡昂舉行，我國這次共208名隊職員遠征，共參加桌球、羽球、競技體操、柔道等16種運動項目，在上一屆賽事中我國代表團就奪下24金、15銀、26銅的佳績。

而今年世中運也將在法國時間22日閉幕，我國好手在賽事尾聲也頻傳奪牌捷報，其中新北市三重高中體操好手莊佳龍，就在男子競技體操雙槓摘金、單槓奪銀，表現搶眼，過去在全中運就有「最強國中生」之稱的莊佳龍，去年升上高一後仍在全中運包辦4金、1銀，是我國體操界的未來之星。

至於以淡商為班底的3對3女籃代表隊，昨天則是在冠軍賽以21：13擊敗法國摘冠，女子角力賽事，台中市后綜高中李妍儀在女子61公斤級賽事摘金、同校的廖佩穎則是在女子57公斤級拿下銅牌。

在拳擊場上我國代表隊則是奪下1金、2銀、3銅佳績，其中金牌由西松高中吳瑀倢在女子63公斤級拿下，帕拉游泳台中市西苑高中蘇安妍則是在200公尺自由式拿下金牌。

全中運 后綜高中 羽球

延伸閱讀

勁量小子魏浩倫揚威法國 世界中學運動會異程接力奪冠

法國飆35度恐成史上最熱5月 乾旱危機籠罩全國

美和科大女籃成軍1年獲UBA二級冠軍 企業捐20萬相挺

為什麼法國女人永遠優雅又苗條？4種生活習慣學起來　先從慢慢吃飯開始

相關新聞

射箭／黃逸柔、陳界綸聯手 世界盃複合弓混雙摘金

由世錦賽女團金牌得主黃逸柔和男子好手陳界綸聯手的複合弓混雙組合，今天在射箭世界盃光州站複合弓金牌戰，以148比144擊敗...

溫網／禁俄國白俄選手參賽 ATP和WTA不予積分變表演賽！

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，溫布頓網球錦標賽今年禁止俄國與白俄羅斯選手參賽，世界職業網球協會（ATP）和世界女子職業網球協會（...

世中運／莊佳龍雙、單槓金包銀 3對3女籃退地主摘金

在法國卡昂舉行的第19屆世界中學生運動會，我國代表團本次參賽奪牌捷報不斷，其中男子競技體操三重高中莊佳龍在單、雙槓賽事分...

世界中學生運動會 中市隊奪4金3銀1銅

2022年世界中學生運動會，台中選手捷報，台中市目前已累計斬獲4金3銀1銅成績。

泰國羽賽／小戴險勝何冰嬌 4強戰好友依瑟儂

BWF超級500系列賽泰國羽球公開賽，我國一姊戴資穎昨天在女單8強賽遭遇今年狀況極佳的中國大陸好手何冰嬌，儘管在第2、3...

法網／曾俊欣首闖會內賽 我國男單史上第4人

法國網球公開賽會外賽，我國「夜市球王」曾俊欣今天在最後一輪賽事面對世界排名第210名的德國對手史特比（Cedrik-Ma...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。