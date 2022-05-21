世中運／莊佳龍雙、單槓金包銀 3對3女籃退地主摘金

在法國卡昂舉行的第19屆世界中學生運動會，我國代表團本次參賽奪牌捷報不斷，其中男子競技體操三重高中莊佳龍在單、雙槓賽事分別拿下1銀、1金，至於以今年HBL女子組冠軍淡水商工為班底的女籃3對3代表隊，也在冠軍賽擊敗地主法國拿下金牌。

兩年一度的世界中學生運動會今年在法國卡昂舉行，我國這次共208名隊職員遠征，共參加桌球、羽球、競技體操、柔道等16種運動項目，在上一屆賽事中我國代表團就奪下24金、15銀、26銅的佳績。

而今年世中運也將在法國時間22日閉幕，我國好手在賽事尾聲也頻傳奪牌捷報，其中新北市三重高中體操好手莊佳龍，就在男子競技體操雙槓摘金、單槓奪銀，表現搶眼，過去在全中運就有「最強國中生」之稱的莊佳龍，去年升上高一後仍在全中運包辦4金、1銀，是我國體操界的未來之星。

至於以淡商為班底的3對3女籃代表隊，昨天則是在冠軍賽以21：13擊敗法國摘冠，女子角力賽事，台中市后綜高中李妍儀在女子61公斤級賽事摘金、同校的廖佩穎則是在女子57公斤級拿下銅牌。

在拳擊場上我國代表隊則是奪下1金、2銀、3銅佳績，其中金牌由西松高中吳瑀倢在女子63公斤級拿下，帕拉游泳台中市西苑高中蘇安妍則是在200公尺自由式拿下金牌。