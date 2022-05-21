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會考社會／考生喊偏難 圖表、題目敘述長「背多分」考題少

世界中學生運動會 中市隊奪4金3銀1銅

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大甲高中林仲威(右1)、大里高中洪孟隆(左2)與中華小將組成聯隊拿下田徑異程接力冠軍(中）。圖／台中市教育局提供
大甲高中林仲威(右1)、大里高中洪孟隆(左2)與中華小將組成聯隊拿下田徑異程接力冠軍(中）。圖／台中市教育局提供

2022年世界中學生運動會，台中選手捷報，台中市目前已累計斬獲4金3銀1銅成績。

大甲高中林仲威勇奪400公尺跨欄金牌、啟明學校吳宜容拿下帕拉田徑400公尺銀牌，西苑高中蘇安妍包辦帕拉游泳50公尺仰式金牌及50公尺自由式銀牌，東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王，大甲高中林仲威、大里高中洪孟隆與中華小將組成聯隊拿下田徑異程接力冠軍，大里高中王思遠擲出標槍銀牌，新民高中詹育晴則榮獲柔道第六級銅牌，目前累計4金3銀1銅。

台中市教育局表示，首次出國參賽的西苑高中蘇安妍選手「泳」往直前摘金奪銀，摘下50公尺仰式后冠及50公尺自由式銀牌；教練張廖純懿說，安妍的訓練歷程比一般選手辛苦許多，她學習速度較慢，但願意付出加倍時間練習，一次次受挫、苦練、再挑戰，在家人長期陪伴鼓勵下，體能技術日益精進，如願斬獲汗水與淚水交織的甜美成果。

教育局長楊振昇表示，感謝西苑高中教練張廖純懿的指導與家長的長期陪伴支持，期盼安妍可以一次次突破自我，未來站上更高層級運動殿堂；教育局將持續給予學校及選手支持，積極推展扎根學校體育工作，厚植台中競技運動競爭力。

教育局指出，今年截至目前，世界中學生運動會獲獎選手包括大甲高中林仲威、西苑高中蘇安妍、大里高中洪孟隆及王思遠、新民高中詹育晴都是首次征戰國際賽，憑著「初生之犢不畏虎」的精神，過關斬將一舉奪牌，為我國及台中市爭光，賽事進入倒數階段，期許台中優秀運動員再接再厲，持續突破自我。

新民高中詹育晴榮獲柔道第六級銅牌。圖／台中市教育局提供
新民高中詹育晴榮獲柔道第六級銅牌。圖／台中市教育局提供
大里高中王思遠擲出標槍銀牌。圖／中華隊教練胡文瑜提供
大里高中王思遠擲出標槍銀牌。圖／中華隊教練胡文瑜提供
東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王。圖／台中市教育局提供
東山高中傅堃銘游泳400公尺混合式封王。圖／台中市教育局提供
西苑高中蘇安妍包辦帕拉游泳50公尺仰式金牌及50公尺自由式銀牌。圖／台中市教育局提供
西苑高中蘇安妍包辦帕拉游泳50公尺仰式金牌及50公尺自由式銀牌。圖／台中市教育局提供

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