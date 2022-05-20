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法網／曾俊欣首闖會內賽 我國男單史上第4人
法國網球公開賽會外賽，我國「夜市球王」曾俊欣今天在最後一輪賽事面對世界排名第210名的德國對手史特比（Cedrik-Marcel Stebe），耗時101分鐘以兩個6：3直落二勝出，生涯首闖法網會內賽，也是我國史上第4位達成此紀錄的男單好手。
曾俊欣這次法網會外賽在首輪擊敗19歲地主小將卡佐（Arthur Cazaux）後，第二輪則與莊吉生上演台灣內戰，最終由曾俊欣勝出，而今天的第三輪也是最終輪賽事，曾俊欣則是碰上31歲的德國選手史特比。
首盤前3局雙方皆保發後，接下來5局兩人都互相打破對手發球局，其中包括曾俊欣3度破發得手，並在第9局保發後以6：3先下一城。第二盤曾俊欣再度於第3局發動攻勢破發得手，且未再讓對手跨越雷池一步，最終以6：3收下生涯首張法網會內賽門票。
而曾俊欣也成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生後，我國史上第4位闖進法網男單會內賽的球員，也是我國史上第一位在法網會外賽連勝3場，自力晉級會內賽的男單球員。
📊 Tenistas nacidos en el año 2001 que han superado la qualy de un Grand Slam:— Ariel Fernández (@AFD7L) 2022年5月20日
🇮🇹 Jannik Sinner
🇺🇸 Brandon Nakashima
🇮🇹 Giulio Zeppieri
🇹🇼 CHUN HSIN TSENG [Roland Garros 2022] pic.twitter.com/dViyqgLxpr
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