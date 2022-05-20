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法網／曾俊欣首闖法網會內賽 我國男單史上第4人

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法網／曾俊欣首闖會內賽 我國男單史上第4人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾俊欣在法網會外賽連過三關，成為我國史上第4位闖進男單會內賽的球員。圖／曾育德提供
曾俊欣在法網會外賽連過三關，成為我國史上第4位闖進男單會內賽的球員。圖／曾育德提供

法國網球公開賽會外賽，我國「夜市球王」曾俊欣今天在最後一輪賽事面對世界排名第210名的德國對手史特比（Cedrik-Marcel Stebe），耗時101分鐘以兩個6：3直落二勝出，生涯首闖法網會內賽，也是我國史上第4位達成此紀錄的男單好手。

曾俊欣這次法網會外賽在首輪擊敗19歲地主小將卡佐（Arthur Cazaux）後，第二輪則與莊吉生上演台灣內戰，最終由曾俊欣勝出，而今天的第三輪也是最終輪賽事，曾俊欣則是碰上31歲的德國選手史特比。

首盤前3局雙方皆保發後，接下來5局兩人都互相打破對手發球局，其中包括曾俊欣3度破發得手，並在第9局保發後以6：3先下一城。第二盤曾俊欣再度於第3局發動攻勢破發得手，且未再讓對手跨越雷池一步，最終以6：3收下生涯首張法網會內賽門票。

而曾俊欣也成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生後，我國史上第4位闖進法網男單會內賽的球員，也是我國史上第一位在法網會外賽連勝3場，自力晉級會內賽的男單球員。

曾俊欣 法網 莊吉生

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