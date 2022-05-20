泰國羽賽／麟洋配未發揮強勢打法 王齊麟：我們表現很不理想

台灣羽球第一男雙王齊麟和李洋今天在泰國公開賽止步8強。兩人表示今天節奏被對手控制住，打法偏保守，無法發揮兩人的強勢打法，輸掉比賽。兩人接下來將全力備戰印尼公開賽。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，緊接在上週的湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）之後登場。

麟洋配今天對上馬來西亞男雙組合謝定峰和蘇偉譯，麟洋配在去年的TOYOTA泰國羽毛球公開賽（TOYOTA Thailand open）擊敗謝蘇組合拿下第一名，不過今天遭到謝蘇組合以21比17和21比10直落二擊敗，無緣4強。

王齊麟賽後接受中央社訪問表示，今天發揮沒那麼理想，一開始在順風邊沒有把節奏打出來，也沒有發揮出他們的強勢打法，節奏被對手控制住，比較可惜一點，今天場地風大，多少會有影響，但這不是理由，自己要去克服。

李洋也表示自己今天狀態不好，在控球和發接發球上有些機會沒把握住，沒法在分數上咬緊對手，打起來就偏保守，對手今天控球狀態更好，他和王齊麟打起來自然壓力更大。

麟洋配在去年的TOYOTA泰國公開賽、YONEX泰國公開賽（YONEX Thailand Open）以及原地舉行的年終賽連續奪冠後勢如破竹，在後來的東京奧運又拿下金牌，兩人都稱泰國是他們的福地，李洋表示，如果今年可以在泰國公開賽再奪冠當然是很好，但可惜今年沒達成，希望下次繼續努力。

兩人表示，接下來將回台灣訓練，全力備戰印尼公開賽。