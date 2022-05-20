泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強
我國「黃金男雙」王齊麟／李洋今天在BWF超級500系列賽男雙8強賽遭遇馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，最終以17：21、10：21直落二敗北，也吞下對戰2連敗，無緣晉級4強。
身為這次賽事第二種子的「麟洋配」王齊麟／李洋，在男雙前兩輪賽事都以直落二取勝後，今天則是遭遇第6種子的謝定峰／蘇偉譯，也是雙方生涯第5度對戰，前4次交手麟洋配取得3勝1敗優勢，不過最近一次在去年印尼名人賽對決，就是由馬來西亞組合帶走勝利。
今天雙方再度碰頭，麟洋配首局前段出現慢熱的狀況，讓謝定峰／蘇偉譯一度取得領先，儘管在局中一度逆轉比分，但最終仍是由馬來西亞組合以21：17先下一城。
第二局謝定峰／蘇偉譯趁勝追擊，在比賽前段就拉開差距一度取得6分領先，而麟洋配不但無法把差距縮小，還看著謝定峰／蘇偉譯揚長而去，最終以10：21止步於8強賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言