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泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強

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泰國羽賽／對戰大馬組合2連敗 麟洋配無緣4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
李洋(左)與王齊麟。 Badminton Photo
李洋(左)與王齊麟。 Badminton Photo

我國「黃金男雙」王齊麟李洋今天在BWF超級500系列賽男雙8強賽遭遇馬來西亞組合謝定峰／蘇偉譯，最終以17：21、10：21直落二敗北，也吞下對戰2連敗，無緣晉級4強。

身為這次賽事第二種子的「麟洋配」王齊麟／李洋，在男雙前兩輪賽事都以直落二取勝後，今天則是遭遇第6種子的謝定峰／蘇偉譯，也是雙方生涯第5度對戰，前4次交手麟洋配取得3勝1敗優勢，不過最近一次在去年印尼名人賽對決，就是由馬來西亞組合帶走勝利。

今天雙方再度碰頭，麟洋配首局前段出現慢熱的狀況，讓謝定峰／蘇偉譯一度取得領先，儘管在局中一度逆轉比分，但最終仍是由馬來西亞組合以21：17先下一城。

第二局謝定峰／蘇偉譯趁勝追擊，在比賽前段就拉開差距一度取得6分領先，而麟洋配不但無法把差距縮小，還看著謝定峰／蘇偉譯揚長而去，最終以10：21止步於8強賽。

麟洋配 李洋 王齊麟

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