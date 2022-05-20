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羽球／泰國公開賽將對戰戴資穎 依瑟農盼是場精采比賽

中央社／ 曼谷20日專電
台灣羽球一姐戴資穎20日在泰國公開賽8強賽擊敗中國選手何冰嬌挺進4強。圖為戴資穎救球時跌坐在地上。 中央社
台灣羽球一姐戴資穎20日在泰國公開賽8強賽擊敗中國選手何冰嬌挺進4強。圖為戴資穎救球時跌坐在地上。 中央社

台灣羽球一姐戴資穎將在明天的泰國公開賽4強賽中對上好友泰國羽球一姐依瑟農。依瑟農今天表示，她期待明天會是場精采的比賽，她會全力以赴，也很開心台灣的球迷喜歡她。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，緊接在上週的湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事） 之後登場。

戴資穎今天在女單8強對上中國選手何冰嬌，歷經57分比賽，最後以21比10、14比21、21比18擊敗世界排名第9的何冰嬌，晉級4強。

而泰國一姐依瑟農（Ratchanok Intanon）今天在8強賽則以21比8和21比8直落二擊敗丹麥選手克里斯多佛森（Line Christophersen），明天將在4強賽中對戰戴資穎。

戴資穎和依瑟儂生涯共對戰30次，兩人實力相當，戴資穎以16勝14敗略為領先。

戴資穎和依瑟農認識多年，兩人場上較勁，場下是互相惺惺相惜的好朋友，經常在社群軟體互相為對方加油打氣。依瑟農今天賽後接受中央社訪問表示，她期待明天將會是一個精彩的比賽，她會全力以赴。對於是否有什麼要對戴資穎說？依瑟農笑著表示：「明天見！」

依瑟農上一次和戴姿穎對戰是去年東京奧運8強賽的時候，當時依瑟農全力拚戰，但仍輸給戴資穎，依瑟農賽後忍不住抱住教練大哭的畫面，還留在很多台灣球迷心中，有不少台灣球迷因此作畫為依瑟農打氣，依瑟農也分享在自己的instagram。

依瑟農今天受訪表示，很高興有台灣的粉絲，她和戴資穎從小一起打球到大，對戰過很多次，雖然自己是泰國人，但很開心有外國朋友喜歡她。

戴資穎 羽球

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