快訊

混亂中摸索「新台灣模式」 台灣防疫為何「慢好幾拍」？

中壽開第一槍 輕症居家照護須用藥才理賠：不限3種新冠用藥

遭爆性騷擾空姐又砸741萬封口 馬斯克矢口否認

羽球／泰國公開賽挺進4強 戴資穎將盡力而為

中央社／ 曼谷20日專電
戴資穎。 擷圖自畫面
戴資穎。 擷圖自畫面

台灣羽球一姐戴資穎今天在泰國公開賽8強賽擊敗對手挺進4強，戴資穎表示她今天盡量控制自己的失誤，面對明天4強賽會盡力而為。而在8強止步的男單王子維表示將備戰印尼公開賽。

5月17日到22日在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽（Thailand open 2022）隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，緊接在上週的湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事） 之後登場。

戴資穎今天在女單8強對上中國選手何冰嬌，歷經57分比賽，最後以21比10、14比21、21比18擊敗世界排名第9的中國女將何冰嬌晉級4強。

戴資穎賽後接受中央社訪問表示，今天比賽場館風勢比較大，因此打到第三局蠻正常的，到第三局時她希望把比分抓緊，減少失誤，因為她知道自己平常很會失誤，盡量把這部分控制好。

第三局後半何冰嬌一度把比分追上來，給了戴資穎不少壓力，她表示她就告訴自己不要亂失誤，盡力去追分數，面對明天的4強賽，她表示會盡力而為。

另一方面，台灣男單好手「羽球王子」王子維，今天在男單8強，以16比21、17比21不敵中國好手李詩灃，吞下對戰2連敗，受阻於4強門外。

王子維第一局開局一度領先李詩灃，但後來遭到李詩灃追過比分，王子維賽後接受中央社訪問表示，第一局比賽時他在順風位置，因此用速度控制李詩澧，但後來自己速度變慢出手比較保守，出手的連貫性被打斷，球就容易被對手頂回來。

王子維說，自己今天網前球處理得不好，比較保守也比較慢，對手吊完球之後自己的回球質量比較差，球都會飄起來沒有速度，有些機會球沒有把握。他表示，接下來將全力備戰印尼公開賽。

羽球 戴資穎 王子維

延伸閱讀

羽球／戴資穎跳舞跟不上節拍 「麟洋配」有先練過展現默契

泰國羽賽／再見鷹眼挑戰 戴資穎險勝何冰嬌晉級4強

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

泰國羽賽／決勝局連拿10分！ 戴資穎逆轉勝闖頭關

相關新聞

泰國羽賽／再見鷹眼挑戰 戴資穎險勝何冰嬌晉級4強

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級500系列的泰國公開賽女單8強賽登場，迎戰世界排名第9名的中國大陸女將何冰嬌，最終以2...

教育部修訂「黃郁婷條款」 體育署：最快6月修正發布

教育部在13日預告修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，針對國家代表隊選手言行有損及團體形象或國家榮譽，情...

羽球／戴資穎跳舞跟不上節拍 「麟洋配」有先練過展現默契

世界羽聯（BWF）超級500賽泰國公開賽今開始各項8強賽事，我國「一姊」戴資穎昨天僅花29分鐘就直落二輕取哈塔萬（Ruselli Hartawan），賽後泰國公開賽官方也分享了她晉級8強後的舞蹈影片，

游泳／從水中游回陸地 「飛魚」談退休生活忙什麼

締造23面金牌紀錄的游泳運動員「「飛魚」」菲爾普斯(Michael Phelps)，日前談到退休後日子，表示現在的生活雖然從水中轉換到陸地，但他依然替自己設下目標，「朝著目標前進生活才會有動力。」

羽球／泰國公開賽挺進4強 戴資穎將盡力而為

台灣羽球一姐戴資穎今天在泰國公開賽8強賽擊敗對手挺進4強，戴資穎表示她今天盡量控制自己的失誤，面對明天4強賽會盡力而為。...

射箭／郭紫穎、邱意晴雙進4強 射箭世界盃將再添獎牌

台灣反曲弓小將郭紫穎和邱意晴今天在射箭世界盃光州站女子個人對抗賽，雙雙晉級4強，週日將分別與地主韓國選手爭搶決賽門票，確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。