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射箭／郭紫穎、邱意晴雙進4強 射箭世界盃將再添獎牌

中央社／ 台北20日電
郭紫穎(右)、邱意晴雙進4強。 世界射箭總會
郭紫穎(右)、邱意晴雙進4強。 世界射箭總會

台灣反曲弓小將郭紫穎和邱意晴今天在射箭世界盃光州站女子個人對抗賽，雙雙晉級4強，週日將分別與地主韓國選手爭搶決賽門票，確保反曲弓連兩站世界盃有獎牌入袋。

2022射箭世界盃光州站是今年4站世界盃的第2站，台灣射箭代表隊在首站的土耳其安塔利亞，反曲弓靠著男團摘金，女團則是順利鍍銅，這站團體賽雖雙雙出局，所幸個人賽仍有斬獲，小將郭紫穎與邱意晴兩人同步晉級4強。

近況超夯的郭紫穎在資格賽名列第4，也是台灣女將中成績最佳的箭客，她先後淘汰西班牙、義大利與德國選手，8強賽則遭遇自家「學姐」雷千瑩，她靠著延長加射，才以6比5出線摘下4強門票。

可惜的是，郭紫穎原有機會挑戰「雙喜臨門」，她與「一哥」湯智鈞聯手的混雙，在8強賽以4比5惜敗加拿大，未能晉級4強，錯失再添獎牌的機會。

至於賽前才飛往光州與代表隊會合的邱意晴，展現「強心臟」本色，她在16強面對義大利與8強遭遇德國，都是透過加射才過關，尤其8強賽她和對手加射雙雙命中9分，透過距靶心距離測量較近才驚險晉級。

值得一提的是，台灣射箭代表隊除反曲弓表現亮眼，複合弓混雙組合黃逸柔與陳界綸這一站也大有斬獲，今天上午兩人順利闖進金牌戰，台灣時間明天上午將與愛沙尼亞組合對決爭金。

湯智鈞 雷千瑩

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