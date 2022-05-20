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羽球／戴資穎跳舞跟不上節拍 「麟洋配」有先練過展現默契

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎跳舞。 擷圖自畫面
戴資穎跳舞。 擷圖自畫面

世界羽聯（BWF）超級500賽泰國公開賽今開始各項8強賽事，我國「一姊」戴資穎昨天僅花29分鐘就直落二輕取哈塔萬（Ruselli Hartawan），賽後泰國公開賽官方也分享了她晉級8強後的舞蹈影片，只見小戴因為沒有跟上節拍而喊卡重來，讓球迷直呼超可愛的。

戴資穎19日晉級8強後，應泰國羽協要求跳一段10秒左右的舞蹈，一開始小戴沒有跟上節奏，被要求重跳一次，第二次順利跟上節拍完成舞蹈，最後還給出愛心的手勢，讓看過的網友紛紛留言太可愛了。

除了小戴以外，昨天也僅花30分鐘就拿到8強門票的我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，也被要求跳一段舞。李洋昨天在臉書貼出與搭檔王齊麟跳舞的影片，兩人跟著飛輪海與Hebe合作的歌曲「只對你有感覺」手舞足蹈，結束時也一同比出愛心、展現默契。

李洋還自嘲寫下：「夜深了...大家別笑太大聲」。影片下兩人所屬土地銀行羽球隊小編還留言：「溫馨提示：年底尾牙表演時間三分鐘，請再多編幾個小節喔！」

大會第2種子的李洋／王齊麟預計今晚6點將對上世界排名第6的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰，雙方交手過4次，「麟洋配」取得3勝優勢。而戴資穎今天下午對上世界排名第9的中國隊何冰嬌，最後苦戰三局獲勝晉級。

泰國 小戴 愛心 馬來西亞

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