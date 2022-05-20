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泰國羽賽／再見鷹眼挑戰 戴資穎險勝何冰嬌晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰國羽球公開賽戴資穎苦戰中國大陸選手何冰嬌。圖／擷圖自轉播畫面
泰國羽球公開賽戴資穎苦戰中國大陸選手何冰嬌。圖／擷圖自轉播畫面

我國羽球一姊戴資穎今天在BWF超級500系列的泰國公開賽女單8強賽登場，迎戰世界排名第9名的中國大陸女將何冰嬌，最終以21：10、14：21、21：18勝出，挺進到4強賽。

戴資穎本周泰國公開賽前兩輪分別對上丹麥雅各布森(Julie Dawall Jakobsen)、印尼哈塔萬（Ruselli Hartawan）勝出後，今天的8強賽則是對上老對手何冰嬌，雙方生涯前11度交手戴資穎拿下9勝2敗對戰優勢，近期更是處在一波3連勝。

今天雙方再度交手，首局前段戴資穎的刁鑽攻勢讓何冰嬌陷入苦戰，戴資穎在2：2後打出一波9：0攻勢，以11：2的大幅領先進入技術暫停，首局最終也以21：10輕鬆拿下。

不過第二局何冰嬌在防守端展現韌性，讓戴資穎無法輕易出拍，讓何冰嬌以14：21扳平戰局，決勝局上半局戴資穎在回到逆風處後出拍更加果決，以11：3進入技術暫停，下半局戴資穎回到順風處後何冰嬌又展開反撲，一波7：0追到14：16，但最終戴資穎仍靠再見鷹眼挑戰，以21：18勝出，取得對戰4連勝。

戴資穎晉級4強後，接下來將遭遇好友泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）與丹麥克里斯多福森（Line Christophersen）之戰的勝者，爭奪冠軍賽門票。

戴資穎 羽球

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