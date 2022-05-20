泰國羽賽／連兩站遭李詩灃攔路 王子維8強止步

BWF超級500系列賽泰國公開賽今天展開8強賽事，我國男單希望王子維遭遇中國大陸22歲好手李詩灃，也是兩人繼上月亞錦賽後再度碰頭，最終王子維再度以16：21、17：21直落二敗北，止步於8強。

王子維這次泰國公開賽前兩輪都陷入三局苦戰，包括首輪拍落馬來西亞黃智勇，次輪則是逆轉法國對手波波夫（Toma Junior Popov），兩場比賽都打了近70分鐘才勝出，對王子維的體能形成巨大挑戰。

今天8強賽王子維與世界排名第49名的李詩灃再度碰頭，兩人在上月的亞錦賽16強就曾交手，當時王子維兩局都一路緊咬比分，最終仍以直落二敗下陣來。

今天再度碰頭，王子維在首局前段一度取得4分領先，不過局中李詩灃一波4：0追平戰局後，接續靠著一波6：0的攻勢率先搶下第20分，最終以21：16逆轉拿下首局。

第二局兩人則是展開激烈拉鋸，王子維在局中雖然數次追平比分，但在16：16後被李詩灃打出一波5：1終結戰局，李詩灃最終以21：17搶下4強賽門票，而王子維雖然無緣4強，但8強止步仍寫下去年年終賽後，個人的最佳成績。