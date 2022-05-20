射箭／擠下地主韓國 中華隊複合弓混雙挺進世界盃決賽

台灣射箭代表隊第1種子女將黃逸柔與男子好手陳界綸今天搭檔出戰射箭世界盃光州站複合弓混雙比賽，接連在8強及4強賽中擊敗地主國韓國與土耳其，挺進決賽爭金。

黃逸柔及陳界綸接受中央社採訪時表示，今天兩人狀況有好有壞，「就是靠互補，才有這樣的好成績」。黃逸柔及陳界綸賽中始終與對手保持穩定小幅度領先，穩紮穩打拿下金牌戰門票。

與地主國強敵韓國爭進4強時，台灣隊也表現穩定，開局以39比39打平，之後兩局分別保持1分及2分領先，最後以4分差距擊退韓國隊。「我們就是平常心，做好自己該做的」，黃逸柔說，在爭4強時對上強敵韓國並沒有特別緊張，也更能發揮真正實力。

準決賽對上土耳其時，第一局同樣以38比38平手，次局台灣拉開2分差距，土耳其第3局雖追回一分，最後台灣仍以154比153擊敗土耳其挺進決賽。

黃逸柔坦言，來到韓國之後因為時差及居住環境跟前陣子在土耳其時不太一樣，這幾天比賽期間風勢也頗大，多少影響狀態，「還好今天風沒有那麼大，可以好好發揮」。

台灣代表隊在參加射箭世界盃安塔利亞戰後，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及隔離問題，全隊留在土耳其進行3週移地訓練，之後直接飛到韓國參與光州站賽事。

陳界綸混雙賽事前一天剛在個人賽中對上複合弓界傳奇、荷蘭選手施魯賽爾（Mike Schloesser），陳界綸笑說，這次個人戰雖然以些微差距敗給施魯賽爾，但也讓他對自己的實力更有信心。

施魯賽爾因為幾乎百發百中而被稱為「完美先生」，是目前世界排名第一複合弓男子選手，陳界綸在19日個人8強賽中對上施魯賽爾時卻毫不遜色，兩人比數拉鋸至第5局追平，可惜在延長加射時，兩人雖都射出10分，但施魯賽爾以更接近靶心的「內10分箭」勝出。

陳界綸說，第一次直接對上施魯賽爾這種等級的選手讓他非常興奮，「可能因為太興奮了，有點不夠專注」，但也因此讓他信心大增，「覺得有可以拚搏的機會」。

對於決賽，陳界綸與黃逸柔都表示很有信心，「目標就是滿分」，黃逸柔說，「就做好自己的事，比起輸贏結果，過程有做好更重要」。

黃逸柔與陳界綸搭檔將在明天上午與愛沙尼亞姊弟檔賈塔瑪（Robin Jaatma）與利塞爾（Lisell Jaatma）爭奪複合弓混雙金牌。