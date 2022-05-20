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世足賽／看中能力而非性別 世界盃首度出現女性裁判

聯合新聞網／ 綜合報導
有3名女性入選卡達世足賽的裁判名單。 取自推特
有3名女性入選卡達世足賽的裁判名單。 取自推特

2022年國際足總世界盃將於2022年11月21日至12月18日在卡達舉行，昨天宣布36名裁判名單，破天荒出現女性裁判，將成為是世界盃史上首次引入女性裁判執法。

根據昨天國際足聯（FIFA）公布卡達世界盃裁判名單，一共有36名裁判、69名助理裁判和24名影像輔助裁判，其中包括3位女性裁判以及3位女性助理裁判名列其中，成世界盃首次引入女性裁判執法的創舉。

3位女性裁判分別是法國的弗拉帕特（Stephanie Frappart）、盧旺達的穆肯桑加（Salima Mukansanga）和日本的山下良美（Yoshimi Yamashita），報導特別指出，弗拉帕特是相當專業的裁判，她不但成為第一位在歐洲冠軍聯賽和世界杯會外賽中擔任男子裁判的女性，最近還主持了法國杯的決賽。

至於另外三位女姓助理裁判則是巴西的巴克（Neuza Back）、墨西哥的麥地那（Karen Diaz Medina）和美國內斯比特（Kathryn Nesbitt）。

FIFA裁判委員會主席柯里納（Pierluigi Collina）強調挑選裁判的標準是能力而非性別，「她們有權參與世界盃，因為她們有著高超的執法能力，這對我們來說很重要。而我們也總是以能力為優先去聘用人才，證明她們有全世界最頂尖的裁判能力。」

裁判 卡達 法國 日本 美國

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