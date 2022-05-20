教育部修訂「黃郁婷條款」 體育署：最快6月修正發布

教育部體育署競技運動組專門委員盧淑姿回應「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文修正草案相關議題。圖／體育署提供 教育部在13日預告修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」，針對國家代表隊選手言行有損及團體形象或國家榮譽，情節重大者，將取消其代表隊選手資格，體育署在今天表示，由於黃郁婷事件在日前已經召開檢討會議並有決議，這次修法也將不會溯及既往。

今年北京冬奧期間，我國滑冰好手黃郁婷因為出現爭議言行，不緊引發國內民眾反彈，甚至遭到行政院長蘇貞昌要求教育部和體育署調查、處分，同時應建立機制，作為日後國家代表隊成員對外言行的規範。

而教育部也在13日預告修法，將針對「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」進行修正，針對國家代表隊選手言行有損及團體形象或國家榮譽，情節重大者，將取消其代表隊選手資格，且減少補助金額或停止補助1年至5年，教練也同受榮譽條款等規範。

對此，體育署競技運動組專門委員盧淑姿表示，這次「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」修正條款，適用對象包括了國家代表隊參賽處理辦法第二條所定義的國家代表隊教練、選手都適用，不過目前是在草案預告階段，之後會循行政程序，最快在6月預計可以修正發布，最嚴重就是取消國家代表隊資格。

盧淑姿也強調，黃郁婷事件在之前召開檢討會議已經有一個初步決議，「而這次修法將不會溯及既往，而是往後生效，後面如果有國家代表隊的選手有言行不當行為，才會適用新修正發布的條文。」