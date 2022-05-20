游泳／從水中游回陸地 「飛魚」談退休生活忙什麼

締造23面金牌紀錄的游泳運動員「「飛魚」」菲爾普斯(Michael Phelps)，日前談到退休後日子，表示現在的生活雖然從水中轉換到陸地，但他依然替自己設下目標，「朝著目標前進生活才會有動力。」

身為美國泳壇傳奇人物的菲爾普斯，生涯5度出戰奧運，第一次是在2000年，當時他才15歲，是美國68年來最年輕的奧運男子游泳隊選手。生涯共奪得28面奧運獎牌，包括23金，是奧運史上擁有最多金牌的選手，設下難以跨越的「飛魚障礙」。

2016年菲爾普斯宣告退休退出泳壇，日前菲爾普斯談到自己退役的生活，他認為就算現在身分已轉變，他依舊會藉由設定目標來激勵自己，「夢想、計畫、實踐，這一直是我的座右銘。」

「你知道的，游泳是我的全部，它就像是我的避風港，小時候我的夢想是加入美國奧運代表隊，於是我就開始計畫要如何達成這項目標，如果失敗了，那就改變自己的作戰計劃。」

菲爾普斯最後透露，上岸後的新目標就是為社會和加入做出一些貢獻，「我的基金會和家人是讓我每天下床開啟新的一天的動力，這就是目標，它讓人充滿鬥志和希望。」