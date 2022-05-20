拳擊／擊退東奧銅牌名將 林郁婷奪世錦賽第2金

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
拳擊國手林郁婷。圖／聯合報系資料照片
拳擊國手林郁婷。圖／聯合報系資料照片

揮別東京奧運提前出局的遺憾，國手林郁婷今年拳擊世錦賽勇闖女子57公斤級金牌戰，今天更力退東京奧運奪下銅牌的義大利名將泰斯塔（Irma Testa），奪下個人第2面世錦賽金牌。

林郁婷2018年世錦賽獲得54公斤級金牌，隔年轉戰57公斤級再獲銅牌1面；今年再闖金牌戰，連空手道「小清新」文姿云都鎖定直播，隔空為林郁婷加油集氣。

第一回合林郁婷就佔上風，獲得5個裁判中的4名裁判青睞，第二回合也有3名裁判給林郁婷滿分10分；第三回合結束，裁判果然舉起紅角的林郁婷，她以4：1擊敗泰斯塔，成為今年世錦賽57公斤級最後勝家。

今年女子拳擊世錦賽在土耳其伊斯坦堡舉行，我國的東奧「4金釵」都出擊，東奧奪下我國拳擊首面獎牌的黃筱雯止步32強，抗癌鬥士陳念琴也在首輪出局，林郁婷和吳詩儀分別闖進女子57公斤及60公斤級8強，吳詩儀停在8強，只有林郁婷站上頒獎台。

黃筱雯雖首輪出局，但仍擔任林郁婷陪練員，教練劉宗泰也成林郁婷的教練曾自強智囊團；「泰強」組合2017年就開始互相幫忙，去年東京奧運，林郁婷16強意外止步後就擔任黃筱雯陪練，成台灣首面拳擊奧運獎牌的幕後英雄，今年世錦賽再一起打下金牌，為「泰強」組合的奪牌功績再添一筆。

林郁婷 世錦賽 黃筱雯

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