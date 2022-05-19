泰國羽賽／王子維逆轉勝 麟洋配也闖8強

BWF超級500系列的泰國公開賽今天打出各項最後8強，我國「一姊」戴資穎率先晉級，接續登場的東京奧運國手「羽球王子」王子維及黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋也都過關，3組台將明天將爭取4強資格。

泰國公開賽緊接在湯優盃後登場，我國好手共有6組選手闖進第二輪，小戴只花29分鐘就以21：15、21：14輕取哈塔萬（Ruselli Hartawan），駛進8強，明天將和世界排名第9的大陸何冰嬌進行第12度對決。

「羽球王子」王子維是男單僅存的台將，昨天首輪打滿3局出線的他，今天再演出逆轉勝，歷時1小時又1分鐘以13：21、21：15、21：18拍下世界排名25的法國對手波波夫（Toma Junior Popov），將和上月亞錦賽碰頭過的大陸李詩灃搶4強資格。

王子維透露，腰部舊傷還沒完痊癒，但已找到與傷和平共處的方式，連兩天都打超過1小時身體也能負荷，他笑說：「對體力有信心，不怕打3局！」

4組闖進第二輪的台將雙打組合，今天包括混雙許雅晴／李哲輝，男雙李哲輝／楊博軒和壓軸登場的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵都沒能闖關，列男雙第2種子的「麟洋配」成雙打8強唯一台將代表。

「麟洋配」今天碰世界排名39的丹麥組合摩爾菲德（Lasse Mølhede）／貝伊（Jeppe Bay）沒遇太大阻礙，一開賽就連拿4分，一路領先下以21：15先下一城；第二局東奧摘金的「麟洋配」同樣壓制對手，同樣整局領先下以21：14奪勝，只花30分鐘就拿到8強門票。

世界排名第4的「麟洋配」，明天將和世界排名第6的馬來西亞組合蘇偉譯／謝定峰搶4強門票。

王齊麟（後）和李洋。圖／Badminton Photo提供