馬術／黃啟芳出席瑞士年會論壇 IOC定FEI為巴黎奧運督導

由國際馬術總會（Federation Equestre Internationale，FEI）所主辦的年度馬術論壇，在瑞士洛桑管理學院（IMD）舉行，本次主題圍繞第33屆夏季奧運，也就是即將於2024年舉辦的「巴黎奧運」，研討馬術相關競賽在奧運比賽中的選拔標準與內容。除了奧運競賽以外，提供肢體障礙者參加的帕拉馬術運動將如何決定選拔標準以及進行方式，也是論壇的討論重點。

FEI在1921年成立，為慶祝今年適逢100周年，在馬術論壇結束後舉辦了一場100周年慶的酒會與晚宴，FEI副會長黃啟芳受邀出席，也邀請到眾多馬術界貴賓一同參與盛事，包含國際奧委會（IOC）主席巴赫、祕書長克里斯托夫德凱珀等委員們，約旦公主哈雅也以視訊方式出席，表達對馬術界的懷念之外，也希望很快跟大家再次見面。黃啟芳表示 : 「碰巧今年也是中華奧林匹克委員會的100周年慶，可謂是好事成雙，我當晚也力邀IOC主席巴赫有機會來台，也將積極爭取國際馬術年會在台灣主辦。」

FEI公開透明的治理方式，藉由每年主辦的的國際馬術論壇，讓不只是馬術團體，還有賽事主辦單位、裁判俱樂部、障礙選手俱樂部等組織都能夠將想法與建議帶入，加上會員國的資料進行二次討論。FEI依據各會員國的看法，於7月統整出馬術未來選拔標準與內容，讓協會有足夠的時間回覆需要修改的部分。FEI的專業部門再把資訊整合進行必要修正，如有爭議的意見也會獨立出來表決，擬定最終修正版章程將會帶到今年11月在南非開普敦舉行的國際馬術總會年度會員大會表決。

馬術年度論壇中也提及所有馬匹皆有經過特殊訓練的專業馬事人員來照顧，像照顧小孩般細心呵護馬匹，IOC也給予FEI非常正面的評價，表示FEI在治理、未來性與奧運精神發展都充分展現與IOC一致的方向。雖然奧運現代五項比賽裡的馬術障礙賽並不在FEI的範疇內，但也因為IOC對FEI的評價甚高，2024年的巴黎奧運現代五項中馬術項目，將交由FEI參與督導，確保馬匹福祉也避免東京奧運現代五項選手不當騎乘事件重演。