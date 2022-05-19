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足球／美國足協開全球先河 實現男女同工同酬獎金均分

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國足球協會今天宣布，根據新的團體合約，男足和女足國家隊隊員將可達到「同工同酬」。 美聯社
美國足球協會今天宣布，根據新的團體合約，男足和女足國家隊隊員將可達到「同工同酬」。 美聯社

美國足球協會今天宣布，根據新的團體合約，男足和女足國家隊隊員將可達到「同工同酬」，該組織也將成為全球首個均分男女足球世界盃（World Cup）獎金的足協。

美國足球協會（US Soccer Federation）主席康恩（Cindy Parlow Cone）說：「這是真正的歷史性時刻，新協議永遠改變了美國的足球比賽，未來也可能改變世界各地的足球比賽。」

美國足協與國家代表隊之間達成具里程碑意義的集體談判協議（CBAs），將讓足協透過提高比賽薪酬，以及分享門票收入及贊助與轉播費用，向頂級球員分配數百萬美元。

新協議中最大變革就是男女球隊球員將均分國際足球總會世界盃（FIFA World Cup）提供的參賽獎金。

美國足協此前曾稱，由於FIFA向各國足協支付的男足和女足世界盃獎金存在巨大差異，因此很難針對兩支球隊平均發放獎金。

舉例來說，法國拿下2018年男足世界盃冠軍後，獲得FIFA授予3800萬美元獎金，但隔年美國贏得2019年女足世界盃冠軍，獎金卻僅400萬美元。美國男足上次參加世界盃賽事是在2014年，當時他們僅打入16強，就獲得900萬美元獎金。

國際足總先前宣布，今年卡達男足世界盃總獎金為4億美元；2023年澳洲女足世界盃的總獎金則為6000萬美元。

根據新協議，針對非世界盃賽事，如美洲金盃足球賽（CONCACAF Gold Cup），「男女球隊參加同一比賽時，兩隊球員將獲得等量的總獎金」。

男女球隊球員還可在美國足協主辦的國際賽事中獲得同等報酬，每場勝利最高可獲1萬8000美元。

早在2019年，28位女足球員向法院提出訴訟，根據聯邦「同酬法」及「民權法」，要求美國足協為長期以來的性別歧視和「同工不同酬」狀況提供賠償。今年3月初，這場法律戰總算以2400萬美元達成和解。

美國女足隊長兼女足工會主席莎爾布倫（BeckySauerbrunn）表示：「本次取得的集體協議成就，證明了國家女足隊球員在場上和場下的驚人努力。」

美國總統拜登也在推特發文稱讚，「這是個重大協議。我為妳們永不放棄的精神感到驕傲，也要表揚美國足協（＠ussoccer）願意做正確的事。」

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