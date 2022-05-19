羽球／男羽世界第一安賽龍受傷 退出泰國公開賽
世界排名第一的丹麥羽球好手安賽龍今天退出泰國公開賽，原因是他在上週的湯姆斯盃及優霸盃（Thomas and Uber Cup）決賽受傷。
這表示，本屆泰國公開賽前2種子都已出局。第二種子、男羽前世界冠軍桃田賢斗（Kento Momota）已提前淘汰，他在昨天的首輪賽事中爆冷落敗。
28歲的安賽龍（Viktor Axelsen）推文表示：「在上週湯姆斯盃賽場上滑倒後，我輕微受傷，我過去7到8天一直在處理這個傷勢。」
「在昨天出賽後，傷勢惡化，因此我決定退出泰國公開賽，希望能夠百分之百康復。」
泰國上週在曼谷Impact Arena賽場主辦湯姆斯盃及優霸盃決賽，多名球員在比賽中滑倒，令人擔心球場沒有適當清潔。
安賽龍和中國對手陸光祖11日在湯姆斯盃及優霸盃首仗對戰時，剛開始兩人都曾滑倒。
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