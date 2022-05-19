快訊

防疫險理賠之亂 保險局長：即使每天賠1億「符合契約就要賠」

羽球／男羽世界第一安賽龍受傷 退出泰國公開賽

中央社／ 曼谷19日綜合外電報導
安賽龍。 歐新社
安賽龍。 歐新社

世界排名第一的丹麥羽球好手安賽龍今天退出泰國公開賽，原因是他在上週的湯姆斯盃及優霸盃（Thomas and Uber Cup）決賽受傷。

這表示，本屆泰國公開賽前2種子都已出局。第二種子、男羽前世界冠軍桃田賢斗（Kento Momota）已提前淘汰，他在昨天的首輪賽事中爆冷落敗。

28歲的安賽龍（Viktor Axelsen）推文表示：「在上週湯姆斯盃賽場上滑倒後，我輕微受傷，我過去7到8天一直在處理這個傷勢。」

「在昨天出賽後，傷勢惡化，因此我決定退出泰國公開賽，希望能夠百分之百康復。」

泰國上週在曼谷Impact Arena賽場主辦湯姆斯盃及優霸盃決賽，多名球員在比賽中滑倒，令人擔心球場沒有適當清潔。

安賽龍和中國對手陸光祖11日在湯姆斯盃及優霸盃首仗對戰時，剛開始兩人都曾滑倒。

羽球 桃田賢斗

延伸閱讀

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

泰國羽賽／決勝局連拿10分！ 戴資穎逆轉勝闖頭關

湯優盃／聽牌遭日逆轉 中華隊錯失4強

湯優盃／麟洋配勝利保證！中華隊扳平日本

相關新聞

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

屬於BWF超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行第2輪賽事，列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎，面對印尼對手哈塔萬（Ru...

教部擬修「黃郁婷條款」 損國家榮譽最重取消國手資格

台灣滑冰選手黃郁婷在冬季奧運中穿中國隊服引起一連串爭議，教育部近日預告修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」...

法網／網壇新勢力！曾俊欣登ATP官網

我國「夜市球王」曾俊欣昨天在法網會外賽第2輪力退同胞莊吉生，打下「寶島內戰」勝利後闖進會外賽最終輪，有機會首度進軍紅土大...

羽球／王子維逆轉勝歐錦賽銅牌 挺進泰國公開賽8強

首局先失，決勝局又處於落後，台灣「羽球王子」王子維今天在泰國羽球公開賽演出逆轉秀，以13比21、21比15、21比18險...

羽球／男羽世界第一安賽龍受傷 退出泰國公開賽

世界排名第一的丹麥羽球好手安賽龍今天退出泰國公開賽，原因是他在上週的湯姆斯盃及優霸盃（Thomas and Uber C...

2022澎湖自行車跳島嘉年華活動啟動 邀請全台車友騎旅

為展現澎湖多元自行車網絡建設成果與加強綠色運具之低碳觀光旅遊，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2022澎湖自行車跳島嘉年華」活動記者會，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「一騎攻上台灣小百岳」、「澎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。