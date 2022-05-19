泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

屬於BWF超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行第2輪賽事，列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎，面對印尼對手哈塔萬（Ruselli Hartawan）輕鬆過關，僅花29分鐘就以21：15、21：14站上8強。

小戴和世界48的哈塔萬過去沒有交手紀錄，今天碰頭首局小戴從頭領先，僅前段兩度被追平，順利以21：15先下一城；第二局小戴也是分數先開張的一方，1：1後再以連拿8分拉開差距，第1個賽末點雖卦網，但第2個機會就把握住，以21：14迎接勝利。

小戴8強對手已經出爐，將碰世界排名第9的大陸好手何冰嬌，兩人過去已交手11次，小戴取得9勝2敗優勢。

泰國公開賽緊接著湯優盃登場，我國羽將共有6組選手闖進第二輪，率先出賽的混雙組合許雅晴／李哲輝沒能闖關，小戴開出紅盤，接續包括「羽球王子」王子維和「麟洋配」王齊麟／李洋在內的3組男雙都將上陣搶勝。