快訊

7旬婦新冠快篩陽性 服藥止咳突倒地送醫不治

新北「7行政區」高中以下學校停課 下周起改線上學習

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

屬於BWF超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行第2輪賽事，列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎，面對印尼對手哈塔萬（Ruselli Hartawan）輕鬆過關，僅花29分鐘就以21：15、21：14站上8強。

小戴和世界48的哈塔萬過去沒有交手紀錄，今天碰頭首局小戴從頭領先，僅前段兩度被追平，順利以21：15先下一城；第二局小戴也是分數先開張的一方，1：1後再以連拿8分拉開差距，第1個賽末點雖卦網，但第2個機會就把握住，以21：14迎接勝利。

小戴8強對手已經出爐，將碰世界排名第9的大陸好手何冰嬌，兩人過去已交手11次，小戴取得9勝2敗優勢。

泰國公開賽緊接著湯優盃登場，我國羽將共有6組選手闖進第二輪，率先出賽的混雙組合許雅晴／李哲輝沒能闖關，小戴開出紅盤，接續包括「羽球王子」王子維和「麟洋配」王齊麟／李洋在內的3組男雙都將上陣搶勝。

羽球 戴資穎 李洋

延伸閱讀

泰國羽賽／決勝局連拿10分！ 戴資穎逆轉勝闖頭關

湯優盃／球后頂尖對決！戴資穎3局大戰惜敗山口茜

湯優盃／戴資穎對陸休兵 東奧金牌戰對決破局

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

相關新聞

泰國羽賽／領先全場！戴資穎光速闖8強

屬於BWF超級500系列的泰國羽球公開賽今天進行第2輪賽事，列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎，面對印尼對手哈塔萬（Ru...

教部擬修「黃郁婷條款」 損國家榮譽最重取消國手資格

台灣滑冰選手黃郁婷在冬季奧運中穿中國隊服引起一連串爭議，教育部近日預告修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」...

法網／網壇新勢力！曾俊欣登ATP官網

我國「夜市球王」曾俊欣昨天在法網會外賽第2輪力退同胞莊吉生，打下「寶島內戰」勝利後闖進會外賽最終輪，有機會首度進軍紅土大...

射箭／世界盃光州站 中華反曲弓女團不敵印度列第4

由世錦賽雙金天后雷千瑩領軍，搭配小將郭紫穎與邱意晴的全新組合，今天在射箭世界盃光州站反曲弓女團銅牌戰，以2比6不敵印度名...

泰國羽賽／小戴連拿16分逆轉勝：只是減少失誤

泰國羽球公開賽登場，列女單頭號種子的我國「一姊」戴資穎，昨天是打頭陣出場的台將，面對世界排名38的丹麥女將雅各布森雖失去...

拳擊／林郁婷世錦賽爭金 「泰強」組合帶隊沒落空過

東京奧運雖失利，拳擊女將林郁婷在今年世界錦標賽扳回一城，昨在女子57公斤級4強賽擊敗哈薩克對手伊布拉吉莫娃，勇闖最終戰，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。