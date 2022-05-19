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法網／網壇新勢力！曾俊欣登ATP官網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣。 美聯社
曾俊欣。 美聯社

我國「夜市球王」曾俊欣昨天在法網會外賽第2輪力退同胞莊吉生，打下「寶島內戰」勝利後闖進會外賽最終輪，有機會首度進軍紅土大滿貫會內賽，近期亮眼表現也登上職業網球聯合會（ATP）官網，被稱為網壇值得期待的新生代成員。

ATP除年終賽，另有21歲以下球員限定的ATP新生代總決賽，參賽資格是年度積分前7的選手加上1名外卡球員，20歲的曾俊欣2月在班加羅爾挑戰賽奪下生涯第2座ATP挑戰賽冠軍，4月在西班牙莫夕亞挑戰賽再摘冠，世界排名本周來到新高110，在新生代總決賽更排名第7。

曾俊欣在法網會外賽列11種子，首輪以兩個6：1輕鬆擊敗地主19歲小將卡佐（Arthur Cazaux）；昨天碰莊吉生上演破發大戰，曾俊欣再以7：5、6：4獲勝，明天將和世界排名210的德國對手史特比（Cedrik-Marcel Stebe）搶會內門票。

曾俊欣和法網有很深連結，他2018年奪下法網青少年冠軍，轉入職業後在今年首度登上大滿貫舞台，年初澳網獲得會內外卡，法網有機會再登大滿貫賽舞台。

曾俊欣 法網 莊吉生

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