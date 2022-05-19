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射箭／世界盃光州站 中華反曲弓女團不敵印度列第4

中央社／ 台北19日電
中華隊女團(後)銅牌戰不敵印度隊。 世界射箭總會
中華隊女團(後)銅牌戰不敵印度隊。 世界射箭總會

世錦賽雙金天后雷千瑩領軍，搭配小將郭紫穎與邱意晴的全新組合，今天在射箭世界盃光州站反曲弓女團銅牌戰，以2比6不敵印度名列第4，與獎牌擦身而過。

射箭世界盃今年共有4站，台灣反曲弓代表隊在首站土耳其安塔利亞男團摘金，女團則拿下銅牌，全隊比賽結束後在原地進行移地訓練3週，再轉往韓國光州參加第2站。

由於邱意晴為了參加全中運，因此缺席安塔利亞首站，在光州站開射前才飛往韓國與代表隊會合，因此這也是她首次與新隊友們搭配。

今天登場的男、女團體賽，台灣女團首輪先以6比0完封哈薩克，接著再以5比3射下義大利，可惜台灣女將4強賽以0比6不敵表現超水準的德國，未能闖進壓軸金牌戰。

銅牌戰對手印度在前2局發揮出色，取得4比0聽牌優勢，台灣女將第3局還以顏色，可惜第4局沒能乘勝追擊，最終以2比6不敵印度，沒能實現連兩站奪牌的目標。

台灣射箭隊總教練林政賢強調，世界盃的目的是希望加速隊員磨合，並透過比賽找出選手自身問題，因此奪牌反而不是最重要的任務。他說：「由於現場風勢非常大，選手表現大體來說都還不錯，也讓隊員累積了不少經驗。」

此站以「湯包」湯智鈞為首台灣男子反曲弓代表隊，搭配戴宇軒與蘇于洋的「老幹新枝」組合，則意外在男團首輪歷經加射，以4比5惜敗美國。

全中運 林政賢 世錦賽

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