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法網／寶島內戰拍下莊吉生 曾俊欣再一勝闖會內

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「夜市球王」曾俊欣。 圖／四維基金會提供(資料照)
「夜市球王」曾俊欣。 圖／四維基金會提供(資料照)

法網會外賽今天上演「寶島內戰」，台灣男單排名最高的「夜市球王」曾俊欣強碰「Jason」莊吉生，兩人打出一場破發球局大戰，最終曾俊欣以7：5、6：4勝出，再一勝就能前進會內賽。

世界排名110的曾俊欣列會外11種子，首輪碰持外卡的地主19歲小將卡佐（Arthur Cazaux）打得輕鬆，以兩個6：1過關；世界排名250的莊吉生首輪同樣直落2勝出，只有吳東霖首輪出局。

今天兩名台將正面對決，曾俊欣首盤率先破發，但取得5：1領先後的盤末發球局卻遭破，莊吉生連趕4局到5：5平手，曾俊欣靠第11局保發止血，關鍵12局再度破發，才以7：5先下一城。

第二盤換莊吉生一下場就破發成功，但自己發球局也沒能守住，兩人前3局互破下僵持到4：4，曾俊欣先保發成功，第10局再完成關鍵破發，才以6：4淘汰莊吉生。

曾俊欣會外賽最終戰將碰世界排名210的德國對手史特比（Cedrik-Marcel Stebe），奪勝就能首度進軍紅土大滿貫會內賽。

曾俊欣 莊吉生 吳東霖

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