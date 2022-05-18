自行車／加入音樂元素 澎湖跳島嘉年華登場

為展現澎湖多元自行車網絡建設成果，以及加強綠色運具之低碳觀光旅遊，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處辦理「2022澎湖自行車跳島嘉年華」活動記者會，整合宣傳「在地專業領騎服務」、「一騎攻上台灣小百岳」、「澎湖騎旅認證」及「澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」等多項活動，邀請全台車友來享受海風、品嚐海味，一起以20公里的時速來BIKE訪世界最美麗海灣。

宣傳記者會今天下午在澎湖登場，交通部觀光局副局長林信任擔任主持人，包括澎湖縣政府參議蔡淇賢、澎湖縣觀光協會理事長陳仁和、立榮航空副總經理劉同義都與會，代言人夏語心及YouTube頻道「旅遊真台灣」的旅遊達人Patrick和Lena也到場站台及揭幕。

2022澎湖自行車跳島嘉年華系列活動首先登場是3月1日起至6月30日的「自行車領騎服務」，活動讓車友以更深度、體驗式的感受有「世界最美麗海灣」之稱的海上明珠，車友或車隊團體只需5人（含）以上，於7天前透過報名表預約申請，便能藉由領騎達人帶隊，更深入的認識澎湖。

第二波亮點活動為5月28日配合世界自行車日騎遊環台的活動，特別規劃「一騎攻上台灣小百岳自行車活動」，讓車友騎自行車直接攻頂全台海拔最低20m的第100座小百岳「蛇頭山」，除了達到綠色低碳觀光旅遊外，行程內也包含建城400年荷蘭城遺址的導覽解說，以寓教娛樂及深度漫遊去體驗澎湖菊島的美。

為持續滾動活動熱度，即日起至9月30日止推出「騎旅認證chill」的線上活動，凡車友來到澎湖菊島多元服務路線沿途的「澎湖遊客中心」、「蛇頭山遊憩區」、「林投公園(沙灘) 」、「中屯風力園區」、「嗨鼠裝置藝術」、「魚躍有餘地標」及「漁翁島燈塔」任一景點打卡並公開分享於社群媒體，每個月都將抽出一位幸運車友送出Apple的Home Pod Mini。

壓軸活動就是9月25日的「澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」，活動分為挑戰自我的101K挑戰組，以及闔家歡樂的20公里休閒組，沿途將經過嵵裡沙灘、北寮摩西分海、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富、超凡的人文與自然景致、特色小吃，除讓車友能挑戰自己外，亦可欣賞澎湖在地最負盛名的風景與文化。

「春浪音樂節」今年也首度移師澎湖，將於6月25、26日於澎湖「亞果青灣山城」舉辦，邀請有周華健、動力火車、艾怡良、麋先生、怕胖團等多位金曲卡司的歌手，現場並結合無敵海景與生猛海鮮等特點，都是滿滿的澎湖味，藉由音樂品牌的加入，讓澎湖自行車活動更增添趣味，歡迎車友白天騎自行車跳島旅遊，晚上來再來享受海島氛圍的澎湖音樂節體驗及夏夜風情。